No solo Kolo Muani. La Juventus trabaja en varios frentes en esta primera fase del mercado de fichajes de verano, que arranca el 29 de junio. Entre las opciones destaca la doble operación con el Bolonia, que los bianconeri siguen valorando en estas últimas horas. El nuevo director general, Giovanni Carnevali, ha reiterado al club rossoblù el interés por el defensa central Jhon Lucumì, mientras que los emilianos siguen muy interesados en el centrocampista Fabio Miretti, quien dejará la Juve.
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La Juventus negocia con el Bolonia: Lucumì y Muharemovic llegarían a la defensa, mientras que Miretti podría fichar por el equipo rojiblanco
LA JUVE QUIERE DOS DEFENSAS
Según Sky Sport, son dos operaciones independientes, pero Juventus y Bolonia las valoran de forma conjunta. El equipo de Luciano Spalletti sigue muy interesado en el central colombiano, del mismo nivel que Tarik Muharemovic, Otro futbolista sobre el que Carnevali y Chiellini estudian opciones de cara a la próxima temporada (en su traspaso al Sassuolo se incluyó un 50 % de su futura reventa, lo que permitiría a la Juve ficharlo a mitad de precio respecto a la oferta de un competidor). El contrato de Lucumí vence en 2027 y su valor ronda los 20-25 millones de euros.
BOLONIA SOBRE MIRETTI
La Juventus busca vender a Fabio Miretti, centrocampista nacido en 2003, quien no entra en los planes de Luciano Spalletti. Su traspaso aportaría liquidez tras la ausencia en la Champions. El Bolonia ha reiterado en los últimos días su interés por este canterano y podría formalizar pronto su oferta. Miretti, vinculado a la Juve hasta 2028, tiene un valor de mercado de 15 millones de euros.