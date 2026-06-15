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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

Traducido por

La Juventus negocia con Dibu Martínez, quien busca casa en Turín, y con Lucumí

Juventus
Fichajes
Serie A
Damián Martínez
Jhon Lucumí

El nuevo director general confirma a Boga; ahora se busca portero y defensa.

En su primer día en la Continassa, Giovanni Carnevali cerró la compra definitiva de Jeremie Boga. La operación, preparada en enero por Damien Comolli y aprobada por Luciano Spalletti tras el buen rendimiento del delantero marfileño en sus primeros cinco meses en la Juventus, se hizo oficial. El exjugador del Niza, que ya militó en el Sassuolo bajo la gestión de Carnevali de 2018 a 2022, llega a la Juve a título definitivo por 4,8 millones de euros.


El nuevo director general, que este fin de semana se reunió con Spalletti en Forte dei Marmi, ha pasado hoy en la sede de laJuventus desde la mañana hasta las 18:00 h junto al equipo financiero del club.


  • DIBU BUSCA CASA

    En los próximos días, Carnevali seguirá definiendo el mercado de la Juventus, con múltiples frentes abiertos en todas las líneas. Primero se resolverá la portería: mientras se cede a Michele Di Gregorio, el club busca un guardameta experimentado para Spalletti.El objetivo principal es Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo con Argentina en 2022 y ahora enfocado en el Mundial de Norteamérica.


    Según Sky, el portero quiere fichar por la Juventus y ya busca casa en Turín. El siguiente paso será negociar con el Aston Villa, reciente campeón de la Europa League, para fijar una indemnización. Si falla, la alternativa es Oblak, del Atlético de Madrid.

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  • DEFENSA: OBJETIVO LUCUMI

    Jhon Lucumí, defensa colombiano nacido en 1998, es el candidato más firme para reforzar la zaga de la Juventus. Está a punto de dejar el Bolonia, tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 28 millones de euros. Su fichaje facilitaría la salida de Gleison Bremer, brasileño de 1997, vinculado a la Juventus hasta 2029 y con una cláusula de 58 millones.