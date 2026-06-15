La Juventus negocia con Dibu Martínez, quien busca casa en Turín, y con Lucumí

En su primer día en la Continassa, Giovanni Carnevali cerró la compra definitiva de Jeremie Boga. La operación, preparada en enero por Damien Comolli y aprobada por Luciano Spalletti tras el buen rendimiento del delantero marfileño en sus primeros cinco meses en la Juventus, se hizo oficial. El exjugador del Niza, que ya militó en el Sassuolo bajo la gestión de Carnevali de 2018 a 2022, llega a la Juve a título definitivo por 4,8 millones de euros.





El nuevo director general, que este fin de semana se reunió con Spalletti en Forte dei Marmi, ha pasado hoy en la sede de laJuventus desde la mañana hasta las 18:00 h junto al equipo financiero del club.



