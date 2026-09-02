Para la Juventus se ha cerrado un mercado pirotécnico, marcado por numerosos giros de guion. El resultado es un equipo con alguna alternativa más, todavía con alguna carencia y, sobre todo, aún con muchas incógnitas.





Pero vayamos por partes. El primer giro de guion llegó entre el final de la temporada pasada y el inicio del mercado, con enésimo vuelco en la directiva. Fuera Comolli y Modesto, dentro Carnevali y Massara. La nueva directiva, de hecho, llegó con el mercado ya en marcha, porque los grandes clubes empiezan a planificar el mercado de verano en invierno, e intentó poner remedio a los daños provocados por las últimas gestiones, teniendo que lidiar con las limitaciones del settlement agreement de la UEFA. La nota para Carnevali y Massara es positiva, aunque para juzgarlos de verdad habrá que esperar al mercado de invierno y, sobre todo, al del próximo verano, además, naturalmente, del desenlace de la temporada recién iniciada. A diferencia de Giuntoli, que en su primer verano en la Juventus solo cerró la llegada de Weah (una operación, por cierto, llevada por Manna), Carnevali y Massara se han movido muchísimo, cerrando once incorporaciones (incluidos los regresos de cesión) y doce salidas (incluidos los contratos que expiraron).