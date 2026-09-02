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CM Juventus Inside Spalletti 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

La Juventus ha mejorado con el mercado, pero con tres grandes incógnitas, entre ellas Spalletti: debe volver a ser el de Napoli, no el de Italia

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti

Para la Juventus ha concluido un mercado con muchas llegadas y muchas salidas: de ahora en adelante será decisivo el trabajo del entrenador

La Juventus cerró un mercado de fichajes trepidante, marcado por numerosos giros de guion. El resultado es un equipo con alguna alternativa más, todavía con alguna carencia y, sobre todo, aún con muchos interrogantes.


Pero vayamos por partes. El primer giro de guion llegó entre el final de la temporada pasada y el inicio del mercado, con otro vuelco en la dirección. Fuera Comolli y Modesto, dentro Carnevali y Massara. La nueva dirección llegó de hecho con la partida ya en marcha, porque los grandes clubes empiezan a planificar el mercado de verano en invierno, e intentó remediar los daños provocados por las últimas gestiones, teniendo en cuenta las limitaciones del settlement agreement de la UEFA. La nota para Carnevali y Massara es positiva, aunque para juzgarlos de verdad habrá que esperar al mercado invernal y, sobre todo, al del próximo verano, además, naturalmente, del desenlace de la temporada que acaba de comenzar. A diferencia de Giuntoli, que en su primer verano en la Juventus solo cerró la llegada de Weah (una operación, por otra parte, llevada por Manna), Carnevali y Massara se han movido muchísimo, cerrando once llegadas (incluidos los regresos de cesión) y doce salidas (incluidos los contratos que llegaron a su fin).

  • LOS MOMENTOS CRUCIALES

    El mercado de la Juventus ha pasado por algunos puntos fundamentales: la continuidad de Spalletti pese a la no clasificación para la Champions League (el técnico había firmado la renovación hasta 2028 con Comolli, en abril, mientras que Carnevali, llegado en junio, avaló la decisión de seguir con Spalletti); la ilusión desvanecida, a causa de la ausencia de la Champions, de poder apostar por grandes jugadores de experiencia y calidad (Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski); la decisión de no satisfacer las exigencias contractuales de Vlahovic y, por tanto, prescindir de él (y aquí, probablemente, con una diferencia de criterio entre la directiva y el entrenador, que habría querido de nuevo al serbio); la telenovela Kolo Muani, perseguido durante un año, después fichado a título definitivo por una cifra importante y, por último, criticado por Spalletti tras un gol fallado en el primer partido oficial; la telenovela de los porteros, con la persecución en vano (además de la de Alisson) de Dibu Martínez, Svilar y Suzuki, para luego ‘conformarse’ con Vicario y Grabara; las difíciles y desventajosas cesiones de jugadores que venían de una pésima temporada (Di Gregorio, David y Openda); los nombres sorpresa en ataque, con una escalada que ha terminado con las llegadas de Ekhator, Alajbegovic y Woltemade.


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  • LAS GRANDES DUDAS

    En resumen, la campaña de fichajes que acaba de concluir (pero ojo a las posibles salidas en las próximas horas o días hacia Turquía y Arabia, donde el mercado sigue abierto) nos deja a una Juventus seguramente mejorada en la portería, con más soluciones de calidad en defensa (tanto por el centro como en los laterales, con Lucumì y Celik)), y con mucha calidad y variantes en la mediapunta y en los extremos de ataque (y enseguida ha quedado clara la importancia de Nico González). Las mayores dudas siguen estando en el centro del ataque, donde tanto Kolo Muani como Woltemade tienden a moverse por todo el frente, y ninguno de los dos es el clásico delantero centro de área que tanto le gusta a Spalletti, y sobre todo en el centro del campo, donde faltan desde hace años un gran organizador y un hombre que garantice al mismo tiempo fantasía y cantidad. El regreso de Douglas Luiz es una apuesta (que, por ahora, ha empezado con buen pie), la llegada de Sarr una solución provisional tras el golpe de Kessié.


  • Y hace falta el verdadero Spalletti

    La sensación es que buena parte del desenlace de la temporada de la Juventus, y por tanto también la perspectiva con la que se volverá a mirar, dentro de unos meses, este mercado, dependerá mucho del trabajo de Spalletti, que debe dejar atrás los residuos del fracaso con Italia, que a veces reaparecen en sus declaraciones y en sus decisiones, y reencontrar sus mejores intuiciones, como en su Napoli campeón de la Serie A, y del feeling que se genere, o no, entre entrenador y directiva, entre las decisiones de Spalletti y las de Carnevali y Massara en el mercado.

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  • RESUMEN DE FICHAJES Y SALIDAS

    FICHAJES: Nico Gonzalez (d, Atlético de Madrid), Douglas Luiz (c, Aston Villa), Rugani (d, Fiorentina), Ekhator (d, Genoa), Celik (d, Roma), Alajbegovic (d, Bayer Leverkusen), Kolo Muani (d, Paris Saint-Germain), Lucumí (d, Bolonia), Vicario (p, Tottenham), Grabara (p, Wolfsburgo), Sarr (c, Tottenham), Woltemade (d, Newcastle).

    SALIDAS: Holm (d, Bolonia), Vlahovic (d, Besiktas), Kostic (c, PSV), Openda (d, Lyon), Rouhi (d, Carrarese), Pedro Felipe (d, Racing de Santander), Adzic (c, Sassuolo), Joao Mario (d, Fiorentina), Arthur (c, rescisión de contrato), Di Gregorio (p, Bournemouth), Perin (p, Palermo), Miretti (c, Besiktas), David (d, Atlético de Madrid).

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