La Juventus cerró un mercado de fichajes trepidante, marcado por numerosos giros de guion. El resultado es un equipo con alguna alternativa más, todavía con alguna carencia y, sobre todo, aún con muchos interrogantes.





Pero vayamos por partes. El primer giro de guion llegó entre el final de la temporada pasada y el inicio del mercado, con otro vuelco en la dirección. Fuera Comolli y Modesto, dentro Carnevali y Massara. La nueva dirección llegó de hecho con la partida ya en marcha, porque los grandes clubes empiezan a planificar el mercado de verano en invierno, e intentó remediar los daños provocados por las últimas gestiones, teniendo en cuenta las limitaciones del settlement agreement de la UEFA. La nota para Carnevali y Massara es positiva, aunque para juzgarlos de verdad habrá que esperar al mercado invernal y, sobre todo, al del próximo verano, además, naturalmente, del desenlace de la temporada que acaba de comenzar. A diferencia de Giuntoli, que en su primer verano en la Juventus solo cerró la llegada de Weah (una operación, por otra parte, llevada por Manna), Carnevali y Massara se han movido muchísimo, cerrando once llegadas (incluidos los regresos de cesión) y doce salidas (incluidos los contratos que llegaron a su fin).