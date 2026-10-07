La Juventus ha elegido a Palmisani, del Frosinone: la estrategia. Rumores sobre el Milan

Hombre de mercado, disputado por los grandes. La gran temporada de Lorenzo Palmisani con el Frosinone y con la selección sub-21, que ha logrado el pase para la fase final del Europeo de la categoría, está a la vista de todos: el guardameta, nacido en 2004, se ha convertido en un objetivo de los grandes equipos, sobre todo de la Juventus, que piensa en él para el futuro. El "sí, nos gusta" de Giovanni Carnevali, consejero delegado de la Juventus, es una confirmación del interés de la Juve, que quiere construir un equipo cada vez más italiano y tiene una estrategia para batir a la competencia. Atarlo ahora, quizá a un precio más bajo que el próximo junio, y dejarlo en el Frosinone hasta junio, para decidir su futuro en el verano de 2027.



