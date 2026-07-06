La Juventus quiere renovar su ataque. Tras fichar a Jeff Ekhator, nacido en 2006, por 16 millones más 2 de bonificaciones, Carnevali busca al menos dos delanteros que se adapten al estilo de Spalletti. El primero es Kolo Muani, por quien ya negoció en 2025 y ahora conversa con el PSG. La Juve tiene el sí del jugador, que rechazó ofertas de Inglaterra y Arabia Saudí para volver a Turín; falta el acuerdo con los franceses, pero hay voluntad y tiempo, y podría cerrarse antes de que termine la semana.
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La Juventus ha contactado con el Parma para fichar a Mateo Pellegrino
RESPUESTA DE PELLEGRINO: ¿CUÁNTO CUESTA?
Para la pieza que falta no hay un nombre destacado, pero sí varias opciones. La última apunta a Parma: según Sportitalia, en las conversaciones con el club ducal sobre Zion Suzuki —portero seguido por la Juventus— se ha mencionado a Mateo Pellegrini, delantero argentino ‘9’ que marcó 9 goles en liga y 3 en Copa la temporada pasada. La Juve lo sigue desde hace tiempo y podría concretar su fichaje en las próximas semanas. Llegó al Parma por 1.637.500 euros procedente del Vélez y ahora está valorado en al menos 25 millones. El Parma es caro: el 50 % de una eventual venta iría al Vélez. Ambos clubes, con buena relación, seguirán negociando, aunque la Juve prioriza a Kolo Muani y las salidas.
VIA OPENDA Y DAVID
Tras la salida de Vlahovic —cuyo regreso no se contempla—, la Juventus busca vender a Openda y David. Openda, fichado por 3,3 millones de cesión más 40,6 millones de compra obligatoria, se ofrece por al menos 30 millones. Lens (donde ya jugó), Lyon, Rennes y Coventry City siguen su pista. David, tras un Mundial irregular, vale 35 millones. La Juve busca caja, aunque no descarta una cesión con obligación de compra para ambos.
A ellos se suma Milik, cuyo contrato expira en 2027 y podría rescindirse. La revolución ya empezó: la delantera se renovará y el margen de error es mínimo.
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