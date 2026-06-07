La Juventus está a punto de fichar a Alexander Sorloth y luego irá con todo por Randal Kolo Muani, del PSG

Las negociaciones por Sorloth están en fase avanzada: la Juventus ha avanzado mucho, según Tuttomercato. Las recientes reuniones con sus representantes han sido productivas y el exdelantero del Villarreal ha dado el visto bueno al fichaje. Al parecer, Sorloth se siente atraído por el proyecto de Turín y ya ha aceptado un contrato de cuatro años, valorado en unos 4 millones de euros netos por temporada.

El último escollo es el Atlético de Madrid, que pide más de 30 millones. Sin embargo, la buena relación entre los clubes y la situación de Nico González, cedido el curso pasado al Metropolitano, podría facilitar el acuerdo económico.