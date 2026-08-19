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La Juventus, dispuesta a rescindir el contrato de Arthur Melo mientras la decepcionante etapa del brasileño en Turín se acerca a su fin
Negociaciones en marcha para la rescisión del contrato
La vinculación de seis años de Arthur con la Juventus se acerca a un final abrupto. En lugar de buscar otro destino temporal para el centrocampista, la Vecchia Signora trabaja ahora activamente en la rescisión de su contrato. El exjugador de Barcelona y Liverpool tiene actualmente contrato en el Allianz Stadium hasta junio de 2027, pero, según se informa, ambas partes están interesadas en romper los años restantes del acuerdo para permitir un nuevo comienzo en otro lugar.
Según Sky Sport Italia, las partes están trabajando para encontrar un acuerdo que permita la salida del brasileño antes de que su contrato expire de forma natural. Este movimiento señala el final de lo que ha sido un capítulo difícil para el jugador en Italia, ya que la Juventus prioriza dar salida a futbolistas con salarios altos que no entran en los planes a largo plazo del entrenador para la plantilla.
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Una llegada récord no da el rendimiento esperado
La llegada de Arthur a Turín en 2020 sigue siendo uno de los traspasos más comentados de la historia reciente de la Serie A, principalmente por la compleja naturaleza financiera de la operación. Llegó procedente del Barcelona por una cifra descomunal de aproximadamente 80 millones de euros, como parte de un acuerdo que llevó a Miralem Pjanic en la dirección opuesta, hacia Cataluña, por 60 millones de euros.
En aquel momento, el intercambio se consideró una forma de que ambos clubes equilibraran sus cuentas, pero sobre el terreno de juego los resultados estuvieron muy lejos de lo esperado. En términos estadísticos, su impacto siguió siendo limitado durante sus primeros años en el club. Apenas sumó 22 apariciones en liga en su temporada de debut, seguidas de otras 20 en su segundo año.
Cuatro temporadas de cesiones nómadas
La carrera del centrocampista ha estado definida por una serie de etapas temporales por Europa y Sudamérica. Desde que dejó de contar para la Juve, Arthur ha pasado por el Liverpool, la Fiorentina, el Girona y, más recientemente, una etapa de vuelta en su país con el Gremio.
Su reciente regreso al Gremio resultó ser su etapa más exitosa en años, al darle al centrocampista los minutos habituales que necesitaba para relanzar su carrera. Sin embargo, su vuelta a Brasil se vio acortada porque la situación financiera del Gremio le impidió alcanzar la valoración fijada por la Juventus. Esto dejó al jugador de nuevo en Continassa sin una vía clara para regresar a la dinámica del primer equipo.
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No hay ofertas de cesión concretas
La confirmación definitiva de la situación de Arthur en el club llegó durante la actual pretemporada. El brasileño fue una ausencia destacada en la convocatoria para el reciente amistoso contra el Next Gen, una clara señal de que no forma parte del proyecto técnico de cara al futuro. Sin ofertas concretas de cesión sobre la mesa y con sus exigencias salariales suponiendo un obstáculo para muchas de las partes interesadas, una rescisión de mutuo acuerdo parece la solución más lógica.
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