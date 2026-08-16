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Emiliano Martinez Argentina 2026Getty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

La Juventus descarta oficialmente el fichaje de Martínez e identifica a un sustituto de la Premier League

Fichajes
Damián Martínez
G. Vicario
Aston Villa
Tottenham
Juventus
Premier League

La Juventus ha puesto oficialmente fin a su intento de fichar al portero del Aston Villa Emiliano Martínez después de no lograr un acuerdo sobre el precio del traspaso. El gigante italiano ha cerrado por completo el capítulo del internacional argentino, descartando la posible operación por las excesivas exigencias económicas, lo que le obliga a explorar rápidamente opciones alternativas antes de que se cierre el mercado.

  • El fichaje de Martinez se cae

    Según Fabrizio Romano en X, el posible traspaso que llevaría a Martínez a Italia se ha caído oficialmente. Romano reveló que "Juventus and Dibu Martínez camp had direct talk tonight: deal officially off."

    El reconocido experto en fichajes explicó que la "difference on price asked by Aston Villa was considered too high", lo que llevó al club italiano a levantarse definitivamente de la mesa de negociación. La Juventus había visto originalmente al argentino como su objetivo principal para resolver sus problemas en la portería. Sin embargo, el Aston Villa se mantuvo firme en su valoración y, según se informa, exigía una cantidad fija de 8,5 millones de libras sin variables, lo que acabó siendo el punto de ruptura definitivo para el posible traspaso.


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  • zion-suzuki(C)Getty Images

    El Aston Villa cierra a Suzuki

    La ruptura de las negociaciones significa que es ahora muy probable que Martinez siga en el Aston Villa. Sin embargo, su condición de indiscutible número uno está de repente seriamente amenazada. El Aston Villa se ha movido con decisión en el mercado para cerrar un enorme acuerdo por el portero del Parma Zion Suzuki, frustrando su propuesto traspaso al Paris Saint-Germain en el último momento.

    El Aston Villa pagará una cantidad inicial de 30 millones de euros por el internacional japonés, muy bien valorado, con la posibilidad de que la cifra ascienda hasta los 35 millones de euros mediante variables. Suzuki firmó una campaña estelar en el Mundial y, sin duda, esperará ser titular, lo que deja a Martinez ante una inesperada batalla por minutos bajo las órdenes de Unai Emery esta temporada.

  • Vicario emerge como alternativa

    Tras el colapso definitivo del acuerdo por Martinez, la Juventus ha dirigido rápidamente su atención al portero del Tottenham Hotspur Guglielmo Vicario. Romano señaló en X que «la Juventus avanza en la operación por Vicario» mientras busca desesperadamente un nuevo guardameta titular. Informaciones procedentes de Italia indican que las conversaciones se han acelerado con rapidez, y que la Juventus ha logrado negociar una cesión con obligación de compra.

    Vicario ha caído completamente en desgracia en el Tottenham Hotspur bajo las órdenes de Roberto De Zerbi, que prefiere a Antonin Kinsky bajo palos. El guardameta italiano considera que un regreso a la Serie A es la oportunidad perfecta para relanzar su carrera estancada y asegurarse minutos con regularidad.

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  • Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    ¿Qué pasa ahora?

    La Juventus se apresurará ahora a finalizar la documentación de Vicario, con la esperanza de programar su reconocimiento médico en Italia lo antes posible. Mientras tanto, Martinez debe volver a centrarse rápidamente en sus compromisos nacionales, mientras se prepara para pelear por su puesto cuando el Aston Villa reciba al Brighton & Hove Albion el domingo.