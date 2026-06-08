La Juventus de Turín habría encontrado en la Bundesliga al sustituto de Dusan Vlahovic

El exdelantero del RB Leipzig, fichado por el Real Madrid en 2024 procedente de la Real Sociedad por 32 millones de euros, marcó 44 goles en 107 partidos oficiales con los colchoneros. Nunca se consolidó como titular indiscutible bajo Diego Simeone.

La Juve reacciona así a la inminente salida de Dusan Vlahovic, cuyo contrato, según rumores, no se renovará al expirar. El fichaje de 85 millones y la Vecchia Signora no se pusieron de acuerdo sobre su salario. Ahora, el jugador de 26 años puede fichar gratis por otro club. Se rumoreaba su interés en el Bayern de Múnich y el Barcelona.