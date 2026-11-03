Stefano Cerrato, director financiero de la Juventus, durante la Asamblea de Accionistas que se celebra hoy en el Allianz Stadium, ha confirmado que en junio había concluido formalmente la relación entre la Juventus y Thiago Motta: «Había una cláusula con el entrenador Thiago Motta que permitía rescindir el contrato mediante el pago de una compensación hasta el 30 de junio de 2026. Nosotros ejercimos ese derecho el 15 de junio y pagamos la compensación».
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La Juventus confirma: «Rescindimos el contrato de Thiago Motta el 15 de junio y pagamos la cantidad correspondiente»
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Cerrato también se pronunció sobre las previsiones para el ejercicio en curso: «Se prevé que el resultado siga arrojando pérdidas, principalmente por los menores ingresos en la Europa League respecto a la Champions. El resultado estará condicionado por los resultados deportivos y por los efectos de los mercados de fichajes de enero y junio».
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