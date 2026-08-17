La Juventus confirma el fichaje definitivo del internacional colombiano Jhon Lucumi procedente del Bolonia

La Juventus ha cerrado con éxito el fichaje de Lucumi tras alcanzar un acuerdo económico con el Bolonia por un valor inicial de 18 millones de euros más 2 millones de euros en posibles variables. El central colombiano ha comprometido su futuro a largo plazo con Turín al firmar un contrato de cuatro años por valor de 3 millones de euros netos por temporada. El cambio también subraya la clara intención del jugador, ya que priorizó firmemente a la Juventus por encima de varios pretendientes alternativos.



