Según «Calciomercato», la Juventus quiere fichar al extremo Greenwood y ya estudia su situación para presentar una oferta. El club turinés lleva siguiéndolo desde la temporada pasada y actuará si surge la oportunidad.

Esta repentina intervención del Allianz Stadium complica los planes de la Roma, cuyos meses de negociación con el Marsella están estancados por la exigencia de 50 millones fijos más complementos.



