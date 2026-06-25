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Moataz Bellah El Hadedy

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La Juventus competirá con la Roma por el fichaje de Mason Greenwood, mientras que el Fenerbaçe pierde interés en el delantero del Marsella

Fichajes
M. Greenwood
Juventus
Roma
Fenerbahce
Serie A
Marsella
Ligue 1

El futuro de Mason Greenwood es el último tema candente del mercado de fichajes de la Serie A, pues la Juventus se ha sumado a la puja por el delantero del Marsella. Los bianconeri competirán con la Roma por el jugador de 24 años tras su prolífica temporada en la Ligue 1.

  • La Juventus analiza el punto muerto para preparar una contraoferta formal

    Según «Calciomercato», la Juventus quiere fichar al extremo Greenwood y ya estudia su situación para presentar una oferta. El club turinés lleva siguiéndolo desde la temporada pasada y actuará si surge la oportunidad.

    Esta repentina intervención del Allianz Stadium complica los planes de la Roma, cuyos meses de negociación con el Marsella están estancados por la exigencia de 50 millones fijos más complementos.


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    La Roma prepara una oferta millonaria para alejar el interés de otros clubes

    La Roma no quiere perder a su objetivo y prepara una oferta para adelantarse a la Juventus. Ya hay acuerdo verbal con el entorno de Greenwood, pero las negociaciones con el Marsella están estancadas por su valoración.

    Para superar la presión de Turín, preparan una oferta global superior a 50 millones de euros que satisfaga las exigencias del entrenador Gian Piero Gasperini, quien ve en el exjugador del Manchester United la pieza clave de su esquema táctico para la próxima temporada.

  • El efecto dominó de Kone complica la apuesta de la Roma

    La Roma quiere a Greenwood, pero su fichaje depende de otra operación: vender al centrocampista Manu Koné para cubrir el coste del traspaso. El francés interesa a Arsenal y Chelsea, aunque él preferiría ir al París Saint-Germain.

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    El interés del Fenerbaçe se enfrió tras el cambio electoral.

    Hasta ahora la pugna por Greenwood era a tres bandas, pero el interés del gigante turco Fenerbache se ha enfriado. El club había negociado un contrato que le reportaría al delantero 12 millones de euros por temporada, pero el acuerdo dependía del candidato presidencial Hakan Safi, quien finalmente perdió las elecciones.

    El nuevo presidente, Aziz Yildirim, admira al jugador pero rechaza esas cifras. Con el retiro de facto de F. C. de Estambul, la lucha por Greenwood queda en manos de los dos gigantes de la Serie A.