La Juventus busca un equipo para Di Gregorio, quien se reunirá con su agente en Milán

El tema de los porteros es uno de los más candentes que el exdirector general de la Juventus, Damien Comolli, deja a su sucesor, Giovanni Carnevali. Tras el “no” a Alisson Becker —con quien ya había acuerdo pero que el Liverpool bloqueó, lo que tensó la relación entre Comolli y Luciano Spalletti—, la Juventus reinició la búsqueda y fijó como prioridad a Emiliano Martínez.





En cuanto a las salidas, soloseha confirmado a Carlo Pinsoglio como tercer portero tras renovar hasta 2027. La llegada de un nuevo titular dejaría a uno de los dos, Michele Di Gregorio o Mattia Perin, sin sitio.





El club inclinarse por Perin, cuyo contrato vence en 2027 y a quien Spalletti ve como un seguro ‘segundo’. La Juve le ofrecerá una renovación yplanea reunirse antes de julio.



