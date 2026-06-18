Según La Gazzetta dello Sport, Vanja Milinkovic-Savic, portero serbio de 29 años, podría fichar por laJuventus. Especialista en penaltis y hábil con los pies, el guardameta dejaría el Nápoles tras cinco temporadas en Torino.





Para el guardameta, que ha pasado cinco temporadas en el Torino, regresar a Turín con la camiseta bianconera supondría un gran reto personal y deportivo.



