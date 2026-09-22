La Juventus asegura el futuro de Davide Marchisio después de que el hijo de una leyenda del club firme su primer contrato profesional

Un profundo vínculo de toda la vida con la Juventus hizo que firmar fuese un hito especialmente emotivo para el joven. Davide sigue decidido a demostrar su valía sobre el terreno de juego y a corresponder a la fe inquebrantable de la directiva con un esfuerzo incansable.

Compartiendo su alegría en las redes sociales tras formalizar el acuerdo, Davide declaró: "Orgulloso de haber firmado mi primer contrato profesional con el equipo con el que he soñado y al que he amado desde que era un niño. Seguiré trabajando con mucha ambición y con ganas de mejorar, dándolo todo por estos colores. Fino alla fine".