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imago-sport-10599180.jpgUlmer/Lingria
Adhe Makayasa
Traducido por

La Juventus asegura el futuro de Davide Marchisio después de que el hijo de una leyenda del club firme su primer contrato profesional

Juventus
Serie A
C. Marchisio

La Juventus ha dado un paso importante para preservar uno de los legados más icónicos del club al asegurar el futuro a largo plazo de Davide Marchisio. El centrocampista adolescente, que ha heredado algo más que un apellido famoso, ha comprometido oficialmente su futuro con la Juventus.

  • Un adolescente firma un contrato profesional

    La academia de la Juventus ha asegurado oficialmente al prometedor Davide Marchisio con su primer contrato profesional, que se extiende hasta 2028. Nacido el 31 de agosto de 2009, el centrocampista ha mantenido una progresión constante impulsada por una formidable ética de trabajo en las categorías inferiores de la Juventus. Alcanzar el estatus profesional supone una prueba concreta de su esfuerzo personal en Turín, y no simplemente de apoyarse en el ilustre apellido de su padre.

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    El centrocampista promete un compromiso total

    Un profundo vínculo de toda la vida con la Juventus hizo que firmar fuese un hito especialmente emotivo para el joven. Davide sigue decidido a demostrar su valía sobre el terreno de juego y a corresponder a la fe inquebrantable de la directiva con un esfuerzo incansable.

    Compartiendo su alegría en las redes sociales tras formalizar el acuerdo, Davide declaró: "Orgulloso de haber firmado mi primer contrato profesional con el equipo con el que he soñado y al que he amado desde que era un niño. Seguiré trabajando con mucha ambición y con ganas de mejorar, dándolo todo por estos colores. Fino alla fine".

  • La dinastía familiar sigue floreciendo

    El rápido ascenso de Davide en el centro del campo ha sido cuidadosamente guiado por su padre, Claudio, cuya mesurada orientación le protege de comparaciones pesadas. Antes de consolidarse como un habitual del Sub-18, disputó 23 partidos y marcó tres goles con el Sub-17, incluido un tanto destacado en el Derby della Mole. La crucial exposición al primer equipo llegó al final de la pasada temporada, cuando Luciano Spalletti incorporó al adolescente a los entrenamientos del primer equipo en Continassa.

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    La próxima generación llama a la puerta

    Davide está llamado a desempeñar un papel clave en el equipo sub-18 después de marcar el histórico primer gol del conjunto de nueva creación a comienzos de esta temporada. Mantener un rendimiento constante a lo largo de una exigente campaña nacional será vital para acelerar su progresión hacia la Juventus Next Gen. El cuerpo técnico del primer equipo seguirá de cerca la madurez física y técnica del adolescente durante el otoño para facilitar su futura transición al fútbol sénior.

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