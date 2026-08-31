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La Juventus apunta al sorprendente fichaje de Nick Woltemade mientras el Borussia Dortmund estudia un movimiento de última hora por el delantero del Newcastle United
La Juventus entra en la carrera por la estrella del Newcastle
La Juventus está intensificando sus esfuerzos para reconstruir su delantera, con Woltemade emergiendo como un candidato serio para el gigante italiano, según Sky Sport Italia. El conjunto turinés se prepara para posibles cambios en su parcela ofensiva, anticipando específicamente la salida de Jonathan David, a quien actualmente persigue el Atlético de Madrid. Si David completa un traspaso a la capital española, la Vecchia Signora pretende cubrir ese vacío incorporando savia nueva, con el delantero alemán de 24 años apareciendo en una posición alta de su lista de objetivos. Se entiende que la operación propuesta por el delantero de Newcastle sería una cesión con opción de compra, en línea con la reciente estrategia del club de realizar incorporaciones de bajo riesgo y alta recompensa. El equipo italiano ya ha establecido contactos con el Newcastle para discutir un acuerdo de cesión que incluiría una tarifa de 5 millones de euros.
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El Dortmund plantea una dura competencia
Sin embargo, la Juventus no es la única potencia europea que sigue al ex del Werder Bremen. El Borussia Dortmund también ha mostrado su interés, ya que busca resolver una repentina crisis de lesiones en su ataque. El club de la Bundesliga se vio obligado a volver al mercado tras un golpe devastador a uno de sus nuevos fichajes. Según Bild, el Dortmund podría tratar de reforzar sus opciones ofensivas después de que se confirmara que Giannis Konstantelias ha sufrido una grave lesión del ligamento cruzado anterior. Esto ha dejado al Dortmund falto de profundidad, y un regreso a Alemania para Woltemade podría ser una propuesta atractiva para todas las partes implicadas.
El director deportivo del Dortmund, Ole Book, mantiene una relación de larga data con el delantero, después de haber supervisado anteriormente su desarrollo durante una exitosa cesión en el Elversberg. Esta conexión previa podría dar al club alemán una ventaja en las negociaciones, especialmente porque prefiere una cesión debido a sus actuales limitaciones financieras.
Sigue la persecución por Zirkzee
Aunque Woltemade es un objetivo clave, no es el único nombre de primer nivel en el radar de la Juventus. El club sigue muy implicado en las conversaciones con el Manchester United por un posible acuerdo por Joshua Zirkzee. El delantero neerlandés, que se labró un nombre en la Serie A con el Bolonia, es visto como el encaje ideal para el sistema táctico que se está implantando en el Allianz Stadium. Según las informaciones, la Juventus ha presentado una oferta inicial compuesta por una cesión de aproximadamente 2,5 millones de euros, con una opción de compra por 30 millones de euros el próximo verano.
Asegurar el fichaje de Zirkzee sigue siendo el objetivo principal de la cúpula de la Juventus, pero la operación por Woltemade se considera un movimiento complementario y no una alternativa directa. El club quiere evitar quedarse corto de efectivos, especialmente con la carga añadida de la competición europea esta temporada.
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Últimas horas del mercado de fichajes
La situación sigue siendo cambiante, ya que el propio Newcastle parece dispuesto a moverse en el mercado antes de la fecha límite del martes. El club de la Premier League ha indicado que solo autorizará la salida de Woltemade si logra cerrar primero la llegada de un sustituto. El técnico del Newcastle, Matthias Jaissle, se ha mostrado cauto al hablar sobre la posible marcha del jugador, al subrayar que la plantilla sigue siendo la prioridad en un periodo cargado de actividad.
«No soy un entrenador que participe en estos rumores que estáis creando desde los medios. Nick forma parte de la plantilla y tenemos una plantilla fuerte, sin duda. Pero también sabéis que queremos seguir activos en el mercado de fichajes. Todavía nos quedan un par de días», dijo Jaissle.
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