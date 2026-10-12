El Marsella se prepara para un intenso mercado de fichajes de invierno, ya que el club necesita recaudar fondos con urgencia. El conjunto francés debe vender jugadores para evitar las sanciones económicas que se avecinan tanto por parte de la UEFA como de la DNCG.

Hojbjerg se perfila como uno de los principales candidatos a salir, según Foot01. El centrocampista danés fue relacionado hace unos meses con una posible salida, pero finalmente optó por quedarse en Francia.

Sin embargo, su situación en el club ha cambiado. La directiva está ahora empujando al exjugador del Tottenham hacia la salida con el objetivo de reducir drásticamente la masa salarial.