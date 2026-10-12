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La Juventus apunta al fichaje de Pierre-Emile Hojbjerg ante la crisis financiera que obliga al Marsella a vender a su centrocampista estrella
El Marsella afronta una venta masiva en invierno
El Marsella se prepara para un intenso mercado de fichajes de invierno, ya que el club necesita recaudar fondos con urgencia. El conjunto francés debe vender jugadores para evitar las sanciones económicas que se avecinan tanto por parte de la UEFA como de la DNCG.
Hojbjerg se perfila como uno de los principales candidatos a salir, según Foot01. El centrocampista danés fue relacionado hace unos meses con una posible salida, pero finalmente optó por quedarse en Francia.
Sin embargo, su situación en el club ha cambiado. La directiva está ahora empujando al exjugador del Tottenham hacia la salida con el objetivo de reducir drásticamente la masa salarial.
- AFP
La Juventus sigue de cerca a un centrocampista danés
En Italia ha surgido una gran oportunidad, ya que la Juventus ha mostrado un gran interés en fichar al centrocampista. Según Gazzetta, el club de la Serie A busca activamente refuerzos para el centro del campo y considera a Hojbjerg una opción viable para el mercado de invierno.
El exdelantero de la Juventus Nicklas Bendtner cree que su compatriota sería un magnífico fichaje para el equipo italiano. En declaraciones a Gianluca Di Marzio, destacó la amplia experiencia y las cualidades de liderazgo de Hojbjerg.
«Dejó huella en Inglaterra», afirmó Bendtner. «Ahora juega en Francia, en el Olympique de Marsella, y es el capitán de su selección».
Bendtner respalda el salto a la Serie A
Bendtner reconoció que la Juventus atraviesa una fase de transición, lo que hace bastante interesante la posible llegada de Hojbjerg. El veterano centrocampista podría aportar la estabilidad que necesita una plantilla en desarrollo.
«La Juve está claramente en una fase de reconstrucción y sería interesante verle allí», añadió Bendtner. «Pero, en comparación con cuando yo estaba allí, hoy todo es muy diferente».
El valor de mercado actual de Hojbjerg ronda los 10 millones de euros. Dado que el Marsella quiere facilitar una salida rápida, se espera que esté muy abierto a negociar con el club de Turín.
- AFP
Terminar el año por todo lo alto
La Juventus es muy consciente de la precaria situación financiera del Marsella. El club italiano buscará ahora la mejor fórmula posible para fichar a Hojbjerg cuando se abra el mercado.
Hasta que se concrete un traspaso, Hojbjerg debe seguir centrado en sus actuales compromisos en el fútbol nacional. El internacional danés tendrá que elevar su nivel de rendimiento para ayudar a su equipo a superar una etapa complicada.
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