La Juventus ha dado un paso importante para acercarse al fichaje de Lucumi procedente del Bolonia. El gigante de Turín ha alcanzado con éxito un acuerdo de principio con el jugador para un traspaso este verano.

Según Tuttosport, Lucumi ha mantenido de forma constante a la Juventus en lo más alto de su lista de preferencias. Ha priorizado con firmeza un traspaso al club turinés pese a haber recibido contactos exploratorios de Chelsea y Manchester United. Asegurar la incorporación del colombiano supone un gran impulso para la Juventus en su objetivo de reforzar la plantilla. La llegada del defensa añadiría calidad contrastada de la Serie A y bagaje internacional a su línea defensiva.