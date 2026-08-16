La Juventus aclara la situación del traspaso de Mostafa Shobeir mientras las conversaciones por el portero egipcio dan un nuevo giro

El gigante italiano ha negado con rotundidad las informaciones recientes que sugerían que Shobeir, portero de Al Ahly y Egipto, es un objetivo del club en el actual mercado de fichajes.

La especulación se había intensificado en torno al jugador de 26 años tras sus impresionantes actuaciones en la escena internacional, pero la Juventus ha actuado rápido para enfriar los rumores sobre un posible movimiento a la Serie A.

En respuesta directa a la creciente especulación, un representante del club dijo a los medios: "La Juventus no tiene ningún interés en fichar a Shobeir y el jugador no entra en nuestros planes". Esta postura definitiva parece acabar con cualquier esperanza de que el guardameta llegue este verano al Allianz Stadium.



