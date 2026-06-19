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La Juventus acelera para fichar a Randal Kolo Muani y ya negocia con el PSG de cara a su incorporación este verano
La Juventus retoma el interés por un objetivo que ya le es conocido
La Juventus ha reavivado su interés por Kolo Muani tras la llegada de Carnevali como nuevo director general, según la Gazzetta. El francés tuvo una cesión productiva en Turín en 2025 y sigue siendo muy valorado en el club.
El club ha reanudado los contactos con el PSG para discutir el futuro del delantero. Kolo Muani regresó a París tras una complicada cesión en el Tottenham, donde marcó cinco goles y le faltó regularidad. Volver a Italia se ve como la mejor opción para todas las partes. La Juve confía en que su anterior éxito en Turín y su conocimiento del entorno faciliten su reintegración en la plantilla.
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La Juventus evalúa las condiciones para llegar a un acuerdo
Carnevali se reunirá con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, para acordar el traspaso. La buena relación entre ambos directivos podría agilizar las negociaciones, más sencillas que en mercados anteriores. Esto es clave tras el fracaso del fichaje de Kolo Muani el año pasado.
El PSG valora al delantero en unos 30 millones de euros. La Juventus estudia cedarlo primero con obligación de compra para fraccionar el pago.
Spalletti quiere más potencia ofensiva
La Juventus busca refuerzos para su delantera tras la petición de Luciano Spalletti de aumentar la profundidad ofensiva. El técnico quiere dos delanteros centro fiables. Kolo Muani es el objetivo principal, aunque la Juventus estudia otras opciones.
Además, el club quiere reanudar las negociaciones para renovar a Dusan Vlahovic, pese a las tensiones pasadas con la anterior directiva. La anterior etapa del francés en Turín refuerza sus argumentos: marcó 10 goles durante su cesión y se adaptó rápido al equipo y al vestuario, lo que le convierte en una opción muy valorada por el cuerpo técnico.
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Unas conversaciones decisivas podrían determinar el resultado del traspaso
La Juventus sigue negociando con el PSG para encontrar un acuerdo que satisfaga a ambos clubes. La clave será si los campeones de Francia aceptan una cesión con opción de compra. Mientras tanto, los bianconeri mantienen otras opciones, como Nicolas Jackson y Alexander Sorloth, aunque Kolo Muani sigue siendo su prioridad mientras reestructuran su ataque para la nueva temporada.