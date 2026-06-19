La Juventus ha reavivado su interés por Kolo Muani tras la llegada de Carnevali como nuevo director general, según la Gazzetta. El francés tuvo una cesión productiva en Turín en 2025 y sigue siendo muy valorado en el club.

El club ha reanudado los contactos con el PSG para discutir el futuro del delantero. Kolo Muani regresó a París tras una complicada cesión en el Tottenham, donde marcó cinco goles y le faltó regularidad. Volver a Italia se ve como la mejor opción para todas las partes. La Juve confía en que su anterior éxito en Turín y su conocimiento del entorno faciliten su reintegración en la plantilla.