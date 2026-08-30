Getty Images Sport
Traducido por
La Juventus, a punto de fichar al descarte del Tottenham Pape Matar Sarr en medio de una creciente crisis en el centro del campo
La Juventus encuentra una solución para Spalletti
La Juventus está en la fase final para cerrar el fichaje de Sarr, con un acuerdo verbal ya alcanzado entre ambos clubes, según Sky Sport Italia. Se espera que la operación se formalice como una cesión con una tarifa de 3 millones de euros, que incluiría una obligación de compra de 30 millones de euros si se cumplen determinadas condiciones. Se cree que esas condiciones están vinculadas al número de apariciones del jugador y a la clasificación del club para competición europea la próxima temporada.
La persecución de Sarr se intensificó después de que la Juventus no lograra fichar a otros objetivos prioritarios, en especial a Franck Kessie, que optó por unirse al Atalanta. Con el tiempo corriendo hacia la fecha límite del domingo, la cúpula de la Juve se movió rápido para virar hacia el centrocampista del Tottenham. El jugador de 23 años es visto como un perfil versátil que puede encajar de inmediato en el sistema táctico, aportando tanto presencia física como seguridad técnica.
- Getty Images
Los problemas de lesión de Thuram obligan a la Juventus a actuar
La urgencia detrás de este fichaje se ha visto impulsada por el deterioro del estado físico de Khephren Thuram. El francés no ha podido integrarse plenamente en la plantilla debido a un persistente problema de rodilla, y ahora existe una seria preocupación por que Thuram pueda necesitar una intervención quirúrgica para resolver un síndrome patelofemoral que le ha afectado durante meses. Luciano Spalletti se ha mostrado tajante sobre la necesidad de refuerzos, especialmente con otras figuras clave como Kenan Yildiz y Weston McKennie también obligados a pasar un tiempo de baja.
De Zerbi confirma el deseo de Sarr de salir del norte de Londres
Al otro lado del canal de la Mancha, el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha confirmado que Sarr es uno de los varios jugadores que han expresado su deseo de buscar un nuevo desafío lejos del norte de Londres. El centrocampista senegalés estuvo notablemente ausente de la convocatoria en la reciente derrota de los Spurs ante el Newcastle United, un resultado que ha agravado un desastroso inicio de temporada en la Premier League. De Zerbi fue transparente sobre la situación y explicó que, aunque valora al jugador, el club no pondrá trabas a su salida siempre que las partes interesadas alcancen la valoración económica que exige.
- Getty Images Sport
Quedan por concretarse los últimos detalles antes del reconocimiento médico en Turín
Con el acuerdo verbal ya alcanzado, el foco se desplaza ahora al cierre administrativo de la documentación. La Juventus quiere que Sarr esté en Turín el domingo para someterse al reconocimiento médico y firmar su contrato. El departamento de fichajes del club ha trabajado sin descanso para sortear la complejidad de las cláusulas de obligación, garantizando que la estructura financiera de la operación siga siendo sostenible. Para Sarr, el traspaso representa un nuevo comienzo y una oportunidad para demostrar su valía en una de las ligas más exigentes de Europa después de haber perdido peso en la jerarquía del Tottenham Hotspur Stadium bajo el nuevo régimen.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias