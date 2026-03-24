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Antonio Rudiger Real Madrid 03222026(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

La Juve sobre Rüdiger: «Ya he terminado el tratamiento, estoy al 100 %. Tengo un estilo duro, pero no supongo ningún riesgo». Contactos para ficharlo como agente libre, la jugada del Real Madrid

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Antonio Rüdiger
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El futuro del central alemán está en el aire, pero ahora que ha superado sus problemas físicos, quiere terminar la temporada, incluido el Mundial, en plena forma.

Desde que Antonio Rüdiger regresó de su última lesión de rodilla, el Real Madrid ha sumado 8 victorias y solo 1 derrota en 9 partidos, logrando además la espectacular eliminación del Manchester City en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones y neutralizando, de hecho, casi por completo a un gigante del ataque como Erling Haaland.


Criticado a menudo de forma injustificada por su forma de interpretar el papel, el central alemán se ha convertido estos días en el centro del debate no solo por el estilo agresivo que mantiene en el campo, sino también y sobre todo por el tema relacionado con su futuro y el contrato que expira el 30 de junio de 2026, lo que le convierte en un posible fichaje libre.


En este vacío contractual está intentando colarse la Juventus con Rüdiger, quien, por su parte, ha confirmado en una entrevista al Frankfurter Allgemeine Zeitung que por fin ha recuperado el 100 % de su forma.

  • «CURE FINITE»

    «Me siento realmente bien y estoy aliviado de haber terminado el tratamiento. Desde agosto-septiembre de 2024 siempre había algo que no iba bien, pero ahora puedo jugar partidos completos sin problemas. El año pasado solía entrenar y jugar solo tomando analgésicos, pero en enero la situación empeoró y me di cuenta de que tenía que parar, también porque este verano se celebra el Mundial. En el pasado dejé de lado mi salud porque quería estar al 100 % para el equipo. No hay nada que odie más que decepcionar a mis compañeros. Tras la operación de rodilla he aprendido a entender mejor cuándo es el momento de parar».

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  • «TENGO UN ESTILO DURO, SÉ A QUIÉN GOLPEAR CON FUERZA»

    «Ser un defensa duro está en mi ADN. Si quieres destacar en los uno contra uno a este nivel, no puedes ser pasivo ni amable. Tienes que dejar claro al delantero que le espera un día difícil. Es una cuestión de mentalidad. Si un rival se enfada con facilidad, lo aprovecho. Analizo a fondo a los jugadores con antelación, a veces incluso preparando análisis de vídeo. Sé desde el primer momento a quién presionar con fuerza física».

  • «NO SUPONGO NINGÚN RIESGO»

    «No represento en absoluto ningún riesgo para mis equipos. (...) Nueve años sin recibir una tarjeta roja en el campo no es una coincidencia. Además, el número de tarjetas amarillas que he recibido es mucho menor de lo que muchos piensan. Es precisamente este estilo de juego el que me ha permitido fichar por el Real Madrid. Me valoran por ello».

  • EL CONTRATO Y LA RENOVACIÓN

    El Real Madrid valora a Rüdiger, pero hasta ahora, precisamente por su estado físico, la renovación de su contrato con el club español ha quedado como un tema zanjado y archivado en los cajones del escritorio de Florentino Pérez. La idea del club es, sin duda, rejuvenecer aún más la plantilla, y el alemán, nacido en 1993 y que acaba de cumplir 33 años, no entraba en los planes de la directiva. Sin embargo, la temporada irregular y la mejora de los resultados, que ha coincidido con su regreso al campo, han abierto una pequeña puerta a su permanencia, aunque aún no se ha iniciado una negociación propiamente dicha.

  • LA JUVE LO INTENTA: CONTACTOS

    Luciano Spalletti y la Juventus, salvo sorpresas, seguirán juntos también la próxima temporada (la renovación solo queda por formalizarse por escrito) y el entrenador toscano ha incluido entre sus peticiones la de un central físico y con gran experiencia para acompañar a Bremer y reforzar la defensa.


    Rüdiger representaría esa oportunidad gratuita que no hay que dejar escapar, y ya se han iniciado los primeros contactos con su entorno, según informa Tuttosport. Spalletti, por cierto, ya trabajó con Rüdiger en su etapa en el Roma y lo considera un central, si cabe, de un valor incluso superior al del brasileño.

  • LA OFERTA Y LA CONTRATACIÓN

    Rüdiger gana en Madrid 9 millones de euros netos por temporada, más bonificaciones, aunque estas cifras bajarían inevitablemente incluso en caso de renovación con los merengues. La idea de la Juventus es ofrecerle al jugador un contrato de dos años con opción a un tercero, por 5 o 6 millones de euros por temporada, por lo que la clave del acuerdo estaría en la bonificación por fichaje y en las comisiones de los agentes.



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