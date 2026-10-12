«¡La Juve estaba preocupada!»: Fabio Pisacane lanza un dardo a Luciano Spalletti tras una tarjeta roja al término del partido

El entrenador del Cagliari, Fabio Pisacane, vio la tarjeta roja junto al técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, tras el pitido final del empate 1-1 del domingo en el Unipol Domus. El altercado comenzó cuando Pisacane lanzó el balón por los aires de una patada antes de mantener un tenso enfrentamiento con Spalletti.

El árbitro Matteo Marcenaro expulsó a ambos entrenadores, por lo que Pisacane se perderá la próxima visita del Cagliari al Monza.

Pisacane expresó su decepción por cómo terminó el saludo tras el partido.