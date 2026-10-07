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La jugada maestra del Liverpool con la «cláusula de rescate» de 59,5 millones de libras deja atrás a Arsenal, Chelsea y Real Madrid en la batalla por el fichaje de Jarell Quansah
Un trío de la Premier League se suma a la carrera
Liverpool, Chelsea y Arsenal están muy interesados en devolver a Jarell Quansah a la Premier League. El jugador de 23 años dejó Anfield para fichar por el Bayer Leverkusen en 2025 y desde entonces se ha convertido en un activo muy codiciado.
BILD informó recientemente de que el Arsenal ha fracasado con una oferta de 55 millones de libras este verano, mientras que el Real Madrid también ha identificado a Quansah como un objetivo prioritario de mercado. Sin embargo, la inteligente planificación contractual del Liverpool le da una ventaja monumental. Quansah también sigue impresionando a nivel internacional, siendo titular en tres de sus cuatro partidos de la Liga de Naciones con Inglaterra.
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El Liverpool tiene la ventaja
El club ha incluido una cláusula de recompra de 59,5 millones de libras para la estrella de su cantera como parte de su acuerdo con el Leverkusen, válida hasta junio de 2027. En declaraciones a talkSPORT, el experto en fútbol europeo Andy Brassell explicó: «Si el Liverpool activa la recompra, no creo que ellos [el Leverkusen] se sientan decepcionados porque es una cifra bastante alta. Si tienes a Quansah en el equipo, tienes una enorme versatilidad. Porque es alguien que es bueno con el balón en los pies, así que puede aportar al ataque».
Una temporada estelar en el horizonte
Con el Leverkusen compitiendo de nuevo en la Europa League, Quansah tiene una plataforma ideal para seguir impulsando su perfil. Brassell añadió: "Imagino que si el Leverkusen hace una buena temporada y le va bien en la Europa League, recordemos que fue finalista la última vez que la disputó [en 2024], la competición es indiscutiblemente más débil ahora, tendrá muchas oportunidades de demostrar lo bueno que es. Y eso abrirá la puerta a la oportunidad [de salir], no solo de que el Liverpool posiblemente lo recompre, quizá estemos hablando de eso".
- AFP
¿Qué será lo próximo para Quansah?
Un traspaso bomba parece inevitable el próximo verano, ya que Quansah sigue brillando. Brassell concluyó: "Puede que estemos viendo una dupla Jacquet/Quansah por estas fechas el año que viene, no lo sé. Pero me sorprendería muchísimo que, si hace una buena temporada y el Leverkusen hace una buena temporada, no esté en el mercado para ser vendido y no despierte el interés de más clubes que el Liverpool al final de la temporada".
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