En un momento en el que los grandes clubes europeos compiten por hacerse con los talentos emergentes más destacados, Ayoub Bouaddi continúa consolidando su lugar como uno de los nombres más prometedores del fútbol marroquí y europeo.

El jugador del Lille francés, que ha acaparado las miradas pese a su corta edad, no solo llama la atención por sus cualidades técnicas, sino también por su carácter tranquilo y su madurez excepcional, algo que le ha valido ganarse la confianza del cuerpo técnico de la selección de Marruecos de forma temprana, en medio de las expectativas de que sea uno de los pilares de Marruecos durante los próximos años.

João Sacramento, asistente del seleccionador marroquí, habló de detalles entre bastidores que revelan una faceta diferente de la personalidad del jugador, afirmando que su talento va más allá de los límites del fútbol.