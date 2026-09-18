La promesa del Manchester United JJ Gabriel ha volado a Barcelona mientras intenta forzar su salida del conjunto inglés. El jugador de 15 años presentó recientemente una sorprendente solicitud para cancelar su inscripción con efecto inmediato. Según una información del Daily Mail, el delantero salió del Reino Unido el jueves, viajando a través de Francia antes de aterrizar en Cataluña para mantener conversaciones.

Gabriel no se ha entrenado con el Manchester United desde que marcó un hat-trick en su debut en la UEFA Youth League, lo que precedió a su controvertida exclusión de la convocatoria para la victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah.