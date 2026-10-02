La joya del Manchester United JJ Gabriel se entrena en Barcelona mientras Deco rompe su silencio sobre la petición de traspaso de la promesa

El jugador de 15 años solicitó una rescisión repentina de su contrato el mes pasado para forzar su salida del Manchester United. Sin embargo, el Manchester United rechazó rápidamente la propuesta, desesperado por retener a uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol.

Con el pulso prolongándose, el atacante se ha trasladado temporalmente a España. Según el Manchester Evening News, Gabriel está manteniendo su forma física trabajando con el entrenador personal Jack Hunter en el British School Stadium de Castelldefels, Cataluña.

El joven y su familia visitan con frecuencia Barcelona y están deseando propiciar un cambio al Camp Nou. Mientras tanto, su acérrimo rival, el Real Madrid, también sigue muy de cerca la situación, que evoluciona rápidamente.



