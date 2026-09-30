La selección masculina de Estados Unidos fue testigo del amanecer de una nueva era en St. Louis, ya que Albert se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar con la absoluta. Durante una emocionante victoria por 4-2 sobre Chile, el extremo del Dortmund vio puerta en el tiempo de descuento para sentenciar el resultado. Con solo 17 años y 131 días, superó oficialmente a Pulisic, que ostentaba el récord desde que marcó contra Bolivia en 2016 con 17 años y 253 días. El gol del hito llegó cuando Albert reaccionó más rápido a un balón suelto y sacó un disparo que rebotó en el larguero y cruzó la línea, desatando celebraciones desbordadas en el Energizer Park.

Este momento de récord es el último capítulo de un ascenso meteórico para el jugador nacido en Carolina del Sur. Después de haber debutado ya en la Bundesliga con el Dortmund a principios de este año, Albert está demostrando rápidamente que puede soportar la presión del escenario internacional. Al reflexionar sobre la integración de sus jóvenes talentos, el seleccionador Mauricio Pochettino dijo: "Son adolescentes, pero tienen la madurez suficiente para competir. Jugar con chicos de 16, 17, 18 y 19 años puede ser bueno, o puede estar de moda... pero lo importante es que, cuando llamamos a estos chicos, estamos seguros de que van a rendir. Es solo cuestión de tiempo".