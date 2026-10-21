AFP
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La joven promesa Rio Ngumoha se siente «muy orgulloso» tras una actuación de récord que impulsó al Liverpool a remontar dos goles en contra ante el Villarreal
Un joven talento deslumbrante impulsa una remontada memorable
El Liverpool se repuso de un comienzo desastroso en Anfield, impulsado por el joven extremo Ngumoha, para lograr una emocionante victoria por 4-3 ante el Villarreal. Dos errores defensivos en los primeros compases permitieron a Georges Mikautadze y Sergi Cardona dar a los visitantes españoles una sorprendente ventaja de dos goles. Sin embargo, Alexis Mac Allister marcó dos tantos y Ronald Araujo y Florian Wirtz anotaron los otros dos para completar la espectacular remontada de los locales.
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Un joven delantero reflexiona sobre el galardón
Ngumoha recibió una ovación en pie al ser sustituido en el minuto 73, después de asistir a Araujo en el gol del empate y a Mac Allister en su segundo gol. Con ello, se convirtió en el jugador más joven de la historia del Liverpool en dar una asistencia en la Champions League.
Al hablar de su premio al mejor jugador del partido, Ngumoha dijo: «Me he divertido mucho esta noche. Si el equipo no juega bien, yo no juego bien. Ha sido una gran noche y estoy muy contento».
Sobre el nuevo hito alcanzado en el club, añadió: «Es un gran honor. Estoy muy contento por ello. Me hace sentir muy orgulloso».
El entrenador y un compañero de equipo elogian a un adolescente
Con 18 años y 52 días, Ngumoha se convirtió en el tercer jugador más joven en dar varias asistencias en un partido de la Champions League, solo por detrás de Warren Zaire-Emery y Theo Walcott.
En declaraciones a Amazon Prime, el centrocampista del Liverpool Mac Allister elogió la aportación decisiva del joven para lograr la victoria: «Rio estuvo increíble esta noche, marcó la diferencia. Fue muy importante y me alegro por él. La calidad que tiene es evidente, todo el mundo lo sabe. Trabajó muchísimo sin balón».
El entrenador Andoni Iraola compartió esos elogios y declaró a Amazon Prime: «Estoy muy contento con Rio. Se esfuerza por mejorar en todo lo que intentamos corregirle. Está jugando mucho más por la derecha y se ha adaptado bien. Se está convirtiendo en un jugador más completo. Todavía tiene solo 18 años».
- Getty Images Sport
El Liverpool mantiene su racha perfecta en Europa
La trabajada victoria mantiene el pleno del Liverpool en Europa, con tres triunfos en tres partidos de la fase de liga de la Champions League. Iraola exigirá ahora a su plantilla mayor concentración defensiva mientras el conjunto de la Premier League afronta una exigente serie de compromisos nacionales y europeos. Por su parte, el Villarreal deberá recomponerse rápidamente tras mostrar debilidades defensivas en los últimos minutos antes de retomar su campaña en LaLiga.
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