Ngumoha recibió una ovación en pie al ser sustituido en el minuto 73, después de asistir a Araujo en el gol del empate y a Mac Allister en su segundo gol. Con ello, se convirtió en el jugador más joven de la historia del Liverpool en dar una asistencia en la Champions League.

Al hablar de su premio al mejor jugador del partido, Ngumoha dijo: «Me he divertido mucho esta noche. Si el equipo no juega bien, yo no juego bien. Ha sido una gran noche y estoy muy contento».

Sobre el nuevo hito alcanzado en el club, añadió: «Es un gran honor. Estoy muy contento por ello. Me hace sentir muy orgulloso».