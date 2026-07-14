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La joven promesa de las Lionesses, Khiara Keating, ficha por el Liverpool tras rechazar una oferta de renovación del Manchester City
El Liverpool cubre su necesidad de portero con Keating
El Liverpool anunció el lunes la llegada de Keating, que, según BBC Sport, ha firmado un contrato de tres años. Llevará el dorsal 12.
Keating rechazó en mayo la oferta de renovación del Manchester City, pese a que en 2023 se había anunciado su ampliación hasta 2027. Así, el Liverpool incorpora a una joven portera de primer nivel sin coste, lo que refuerza aún más el fichaje.
Se trataba de una posición en la que el equipo de Merseyside tenía una gran necesidad. En enero ficharon a Jennifer Falk cedida para cubrir esa demarcación, pero no lograron su traspaso definitivo al final de la temporada. Así que, con Taylor ya en el banquillo, el técnico recurrió a una cara conocida: fue él quien la hizo debutar en el City en la 2023-24.
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Keating busca minutos de juego regulares de cara al Mundial Femenino
Keating ganó el Guante de Oro de la WSL al final de esa temporada, convirtiéndose en la jugadora más joven en lograrlo, pero a partir de ahí su tiempo de juego se redujo. Al año siguiente fue titular en 12 partidos de liga, frente a los 22 anteriores, y la pasada temporada solo fue titular en cuatro partidos de la WSL, mientras el City ponía fin a una espera de 10 años para conseguir otro título de liga bajo la dirección de la nueva entrenadora, Andree Jeglertz. Con 22 años, fue la portera titular en la FA Cup, pero se perdió la final de Wembley por una conmoción cerebral.
En mayo declaró a GOAL que la falta de minutos había sido «difícil» y añadió: «Al fin y al cabo, todo el mundo quiere jugar, así que no tener tantos minutos como podría en la liga fue un poco decepcionante». Esa situación la marginó de varias convocatorias de la selección inglesa, pese a haber debutado con las Lionesses en octubre en el Etihad Stadium.
Por eso, se especuló con su salida este verano para garantizar minutos y optar a la Copa del Mundo 2023. Finalmente ha decidido reunirse con Taylor en el Liverpool, donde debería ser la portera titular.
Por qué Keating cree que fichar por el Liverpool le conviene
Al anunciar su fichaje, Keating declaró: «El Liverpool es mundialmente conocido. Es un club enorme y su equipo femenino busca la grandeza. Su estilo de juego encaja con el mío y creo que van en la dirección correcta; quiero formar parte de este proyecto.
«El inicio de mi carrera ha sido increíble, he tenido muchas oportunidades y lo he hecho muy bien, pero me faltaba un pieza en el rompecabezas: un lugar donde juegue cada semana, sume minutos, forme parte de un gran equipo y gane trofeos, y creo que Liverpool puede dármelo».
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¿Cómo sustituirá el Manchester City a Keating?
Keating es el cuarto fichaje del Liverpool este verano, tras la internacional juvenil inglesa Mari Ward, la exdefensa del Colonia Sara Agrez y la delantera alemana Vivien Endemann. Este fichaje podría obligar al Manchester City a volver al mercado, tras fichar a las «Lionesses» Beth Mead y Niamh Charles.
Las campeonas de la WSL aún cuentan con otras dos porteras: la internacional escocesa Eartha Cumings, que brilló en la última jornada de la temporada pasada, y Eve Annets, de 20 años, que aún no ha debutado desde su llegada del Reading hace dos años.
Si Annets vuelve a salir cedida, el club debería fichar otra portera para respaldar a Ayaka Yamashita, la internacional japonesa que ya es la titular. Reemplazar a Keating no será sencillo, pues no abundan las porteras suplentes de su nivel.
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