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La joven estrella del Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas, hospitalizada tras desplomarse en su debut en la Liga de Campeones en unas escenas preocupantes
Emergencia médica en España
El mundo del fútbol quedó en estado de shock el martes por la noche, cuando la estrella emergente del Dortmund, Karetsas, fue trasladado de urgencia al hospital tras desplomarse durante su debut en la Champions League contra el Villarreal.
En una acción que desató de inmediato la preocupación entre jugadores y aficionados, el centrocampista de 18 años dio un pase rutinario a un compañero antes de mostrar visibles dificultades y señalar su malestar al árbitro. Posteriormente se sentó sobre el césped, a medida que la gravedad de la situación se hacía evidente.
- AFP
El Dortmund ofrece una actualización oficial
Poco después del incidente, el gigante de la Bundesliga emitió un comunicado oficial para aclarar el estado del jugador, confirmando que el problema estaba relacionado con su sistema circulatorio. «Konstantinos Karetsas tuvo que abandonar el campo debido a problemas circulatorios», dijo Dortmund en un comunicado. «Kosta se encuentra bien dentro de las circunstancias y va de camino al hospital para someterse a más pruebas».
Hablando con los medios tras el pitido final, el portero del Dortmund Gregor Kobel expresó la preocupación colectiva del vestuario, aunque se mostró esperanzado con la recuperación de su compañero. «Espero y creo que todo está bien, y espero que vuelva pronto con nosotros y en forma», dijo Kobel a la cadena Amazon Prime.
Un verano de inversión y lesión
Karetsas llegó al Signal Iduna Park durante el mercado de fichajes de verano, incorporándose junto a su compañero en la selección griega Giannis Konstantelias como parte de una importante campaña de captación centrada en jóvenes talentos de élite. El exinternacional belga en categorías inferiores le costó al Dortmund una importante cantidad de 30 millones de euros (25,7 millones de libras/34,9 millones de dólares) para sacarlo del Genk, mientras que Konstantelias llegó procedente del PAOK por 26 millones de euros (22,3 millones de libras/30,2 millones de dólares). Se esperaba que ambos desempeñaran papeles fundamentales en la campaña europea del club esta temporada.
Sin embargo, el conjunto alemán ha sufrido una racha de pesadilla en lo que respecta a sus costosos nuevos fichajes. Este último susto para Karetsas llega después de la devastadora noticia sobre Konstantelias, cuya temporada probablemente terminó el mes pasado por una grave lesión del ligamento cruzado anterior sufrida en su debut en la Bundesliga. La mala fortuna que rodea a sus fichajes estrella del verano ha dejado al técnico Niko Kovac con importantes quebraderos de cabeza tácticos a medida que el calendario se intensifica entre las competiciones nacionales y continentales.
- Getty Images Sport
Guirassy da la victoria en el último suspiro
A pesar de la nube negra que se cernía sobre el partido tras la emergencia médica, el Dortmund logró reaccionar sobre el césped para asegurar una trabajada victoria por 3-2 en España. El encuentro seguía 0-0 en el momento de la salida de Karetsas, pero el choque acabó cobrando vida.
Guirassy, que disputaba su partido número 100 con el club, demostró su valía al firmar un doblete en los últimos minutos para garantizar que los tres puntos regresaran a Alemania y superar de paso el registro de Robert Lewandowski. Aunque el resultado mantiene al Dortmund en la pelea por sus aspiraciones en la Champions League, la principal preocupación del club sigue siendo la salud y el bienestar de Karetsas.
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