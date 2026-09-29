España aseguró la gloria mundial en un duelo tenso contra Argentina, al imponerse gracias a un gol decisivo de Ferran Torres en la prórroga. La victoria coronó a Yamal, de 19 años, como campeón del mundo y afianzó su condición de joven talento más brillante del fútbol.

En cambio, la derrota marcó un final emotivo para la ilustre carrera internacional de Messi. A los 39 años, el legendario delantero se apartó del panorama internacional poco después del torneo, viendo cómo una nueva generación levantaba el famoso trofeo por primera vez.

Las imágenes contrapuestas de un Messi desolado y un Yamal exultante dominaron la cobertura posterior al partido. Sin embargo, en medio de las desenfrenadas celebraciones españolas, el canterano del Barcelona se aseguró de buscar a su predecesor para un intercambio discreto y respetuoso sobre el césped.



