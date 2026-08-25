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La jornada del hat-trick y la caída del campeón: la J-League Elite arranca con imágenes excepcionales

FEATURES
Al Taawoun U21 vs Al Najmah U21
Al Taawoun U21
Al Najmah U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21 vs Al Riyadh U21
Al Wehda U21
Al Riyadh U21
Al-Tadamon U21 vs Al Ettifaq U21
Al-Tadamon U21
Al Ettifaq U21
Al Kholood U21 vs Al Okhdood U21
Al Kholood U21
Al Okhdood U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21 vs Al Ansar U21
Al Fateh U21
Al Ansar U21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Arabia Saudí

Jornada de fuego cargada de emoción

Bajó el telón en los partidos de la primera jornada de la segunda edición de la liga «Joy» de élite sub-21, tras tres días de emoción y goles que presenciaron el registro de 36 tantos en 11 encuentros, además de grandes resultados y una sorprendente caída del vigente campeón, así como un notable brillo ofensivo encabezado por el Al-Ettifaq, el Al-Ahli y el Al-Fateh.

El Al-Ettifaq fue el que tuvo el arranque más contundente de todos, después de arrollar al Al-Tadamon por 10-1, en la mayor victoria de la jornada, para liderar el panorama ofensivo desde el inicio.

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La jornada también presenció otras amplias victorias, entre las más destacadas el triunfo del Al-Ansar sobre el Al-Fateh por 6-0, mientras que el Al-Ahli superó al Al-Feiha 3-1 y el Al-Khaleej venció al Al-Qadisiyah 3-1.

  • الاتفاق - دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًاx/EttifaqSa

    El Al-Ittifaq firma la cifra más alta: la jornada se enciende con los goles

    El Al-Ettifaq se impuso como el ataque más potente de la primera jornada, tras marcar 10 goles completos en la portería del Al-Tadamon, en un partido que se convirtió en un festival goleador desde sus primeros minutos, dejando así el equipo un mensaje temprano sobre su capacidad ofensiva y su ambición en la competición.

    Lee también: festival de goles, el Al-Ettifaq corta la cinta de la liga con una victoria histórica

    Y la gran victoria no fue la única que dio a la jornada un carácter ofensivo, pues el enfrentamiento entre el Al-Ansar y el Al-Fateh terminó con triunfo del primero por 6-0, además el Al-Najma venció al Al-Taawoun por dos goles a cero, y el Al-Orobah al Neom por el mismo resultado, mientras que el Al-Riyadh resolvió su partido ante el Al-Wehda con un gol a cero.

    Y en el resto de resultados, el Al-Hilal superó al Al-Faisaly por 2-1, mientras que el enfrentamiento entre el Al-Ittihad y el Damac terminó con empate sin goles, en un partido que fue el único al que le faltaron los goles de entre los enfrentamientos disputados en la jornada.

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  • 3 hat-tricks encienden la carrera por el pichichi

    La primera jornada no se limitó a la abundancia de goles, sino que además presenció el registro de tres hat-tricks, dando inicio a la competición individual de forma temprana y llamativa.

    Mohammed Al-Issa fue la gran figura del Al-Ittifaq, tras marcar un "súper hat-trick" en la amplia victoria sobre el Al-Tadamon, mientras que Ziyad Aba brilló con el Al-Ahli y anotó tres goles durante el triunfo ante el Al-Feiha, al tiempo que In Ras firmó un triplete para el Al-Fateh pese a la abultada derrota de su equipo frente al Al-Ansar.

    Este arranque otorga a los goleadores un fuerte impulso en una carrera temprana que se espera que presencie una competencia feroz durante las próximas jornadas, especialmente con la aparición de más de un jugador con una destacada faceta ofensiva desde la primera fecha.

  • فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

    El campeón defensor recibe un golpe temprano

    Al Jabalain logró una de las sorpresas más destacadas de la jornada, tras derrotar a Al Hazem, vigente campeón de la primera edición, por 2-1, de modo que este último inició la defensa de su título con una derrota inesperada.

    Al Hazem había afrontado la nueva temporada con la ambición de conservar el título que conquistó en la primera edición del torneo, pero el arranque llegó en contra de las previsiones, después de que fracasara en mantener su ventaja y saliera del partido sin puntos, mientras que Al Jabalain envió un mensaje temprano a sus rivales de que no será un contrincante fácil.

    Por otra parte, Al Hilal consiguió un inicio exitoso con su victoria ante Al Faisaly por 2-1, mientras que Al Ittihad se conformó con un empate sin goles frente a Damac, de modo que ambos equipos obtuvieron un solo punto en el comienzo de su andadura en el torneo.

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  • Portería a cero y cuentas aplazadas

    La jornada vio la salida de seis equipos con la portería a cero, que son Damac, Al-Ittihad, Al-Fateh, Al-Taawoun, Al-Wehda y Neom, una lista que revela una buena presencia defensiva por parte de varios equipos a pesar de la gran abundancia goleadora que registró el resto de los partidos.

    También hubo dos partidos que fueron aplazados al mes de diciembre, ya que no se disputó el enfrentamiento entre Al-Khaleej y Al-Akhdoud, así como el partido del Al-Nassr contra Al-Watan, por lo que la imagen completa de la tabla de clasificación queda a la espera de completar estos aplazados.

    Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de «Kooora»

    Y entre el festival de goles que lideró el Al-Ettifaq, los tripletes que se robaron los focos y la sorprendente caída del vigente campeón, puede decirse que la liga «Joy» de la élite comenzó su segunda edición con un ritmo rápido y emocionante, confirmando desde la primera jornada que la competencia por el título estará abierta, y que la carrera individual por el pichichi podría ser tan candente como la lucha colectiva.