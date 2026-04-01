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England World Cup ladder GFXGetty/GOAL

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La jerarquía de la selección inglesa para el Mundial de 2026: Cole Palmer corre el riesgo de quedarse fuera, pero la importancia de Jude Bellingham va en aumento

Analysis
England
World Cup
T. Tuchel
H. Kane
J. Bellingham
B. Saka
C. Palmer
D. Rice
M. Rashford
M. Rogers
E. Anderson
T. Alexander-Arnold
E. Eze
J. Pickford
M. Guehi
M. Lewis-Skelly
A. Gordon
N. Madueke
R. James
M. Gibbs-White
J. Stones
J. Henderson
J. Trafford
O. Watkins
D. Henderson
E. Konsa
Dan Burn
D. Spence
J. Bowen
V. Livramento
R. Loftus-Cheek
J. Quansah
T. Chalobah
J. Grealish
P. Foden
H. Maguire
I. Toney
D. Solanke
N. Pope
A. Ramsdale
E. Nwaneri
H. Elliott
J. Bellingham
A. Wharton
J. Gittens
L. Hall
K. Mainoo
C. Gallagher
C. Jones
L. Delap
J. Sancho
M. Mount
J. Maddison
L. Colwill
L. Shaw
R. Lewis
H. Barnes
F. Tomori
T. Adarabioyo
J. Murphy
B. White
J. Gomez
E. Dier
N. O'Reilly
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
FEATURES

Los 12 partidos de la era de Thomas Tuchel han dejado resultados y actuaciones dispares por parte de Inglaterra. Sigue siendo una de las mejores selecciones del fútbol internacional, aunque no haya jugado especialmente bien durante largos periodos desde la era de Sir Gareth Southgate. Dicho esto, figura entre las favoritas para ganar el Mundial de 2026 por varias razones.

Lo más evidente es la calidad de los jugadores estrella de la plantilla, unida a la solidez del banquillo. Los Tres Leones podrían perder a algunos de sus hombres clave y seguirían contando con un equipo que reuniría un talento considerablemente superior al de cualquiera de sus rivales.

La competencia por los puestos se está recrudeciendo, ya que varios jugadores clave aún no han dejado huella bajo la tutela del alemán, mientras que algunos aspirantes menos favoritos han cuajado actuaciones dignas de recibir una convocatoria para la fase final del torneo.

Entonces, ¿a quién convocará Tuchel este verano? ¿Quiénes tienen el puesto asegurado y quiénes están en peligro? GOAL ha analizado el estado de la plantilla de Inglaterra de cara al Mundial:

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Peinados infalibles

    Para empezar, debemos partir de la premisa de que todos los jugadores a los que Tuchel quiera convocar estarán en forma cuando llegue el momento de enviar su lista definitiva a la FIFA. No obstante, probablemente solo haya un puñado de jugadores que tengan asegurada su plaza en el avión, dada su fiabilidad en cuanto a rendimiento tanto en el club como con la selección. El capitán y máximo goleador histórico, Harry Kane, tiene su plaza más asegurada que nunca.

    El Arsenal cuenta con dos representantes en este grupo: Declan Rice y Bukayo Saka siguen siendo dos de las estrellas más regulares de los Tres Leones cuando no están lesionados. Con un final de temporada ajetreado en el horizonte, ya que los Gunners buscan el triplete, Tuchel cruzará los dedos para que estén en forma y listos en junio.

    Durante años, los críticos han intentado desplazar a Jordan Pickford del once de Inglaterra, pero su prestigio dentro de la plantilla no ha hecho más que crecer desde sus hazañas atajando penaltis en la Eurocopa 2020. A todos nos encanta un portero excéntrico que a veces habla solo; él es el número uno hasta nuevo aviso.

    Por supuesto, sería una negligencia por nuestra parte ignorar a Reece James a la hora de nombrar a los jugadores que Tuchel seleccionaría aunque su vida dependiera de ello. En el Chelsea, el alemán ayudó a convertir a James en el lateral derecho de élite que es hoy y es claramente la primera opción para esa posición, sin lugar a dudas.

    Total de jugadores: 5

    • Anuncios
  • England Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Los otros líderes de Tuchel

    Hubo un momento en el que parecía que el puesto de Jude Bellingham en la plantilla estaba en entredicho. No participó en la concentración de octubre, cuando Tuchel decidió mantener la continuidad respecto a la convocatoria del mes anterior, e incluso cuando la estrella del Real Madrid regresó al equipo, lo hizo con una advertencia inquietante por parte del entrenador: «No estamos reuniendo a los jugadores con más talento, estamos intentando construir un equipo. Los equipos ganan trofeos, nadie más». Pero el «galáctico» se ha ganado de nuevo el favor de Tuchel y, tras dos resultados desastrosos sin él en el equipo, el puesto de Bellingham parece asegurado.

    Bellingham ya había sido mencionado anteriormente como parte de un equipo de liderazgo en el que también figuran los jugadores mencionados anteriormente, así como el defensa del Manchester City Marc Guehi, quien ha impresionado en el Etihad Stadium tras su fichaje en enero procedente del Crystal Palace y fue nombrado capitán de Inglaterra para el partido perdido contra Japón.

    Total de jugadores: 7

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Casi certezas

    A continuación, tenemos a los jugadores a los que Tuchel está claramente dispuesto a utilizar y en los que seguramente confiará, pero que aún no forman parte de su círculo más cercano. El éxito de Morgan Rogers en la posición de número 10 durante las últimas concentraciones también ha complicado las cosas para Bellingham, ya que el jugador del Aston Villa se muestra más dispuesto a desempeñar un papel secundario.

    Otro jugador del Villa que le ha caído bien a Tuchel es Ezri Konsa, posiblemente el central más rápido de la selección inglesa y cuya capacidad de recuperación ha resultado ser una baza en las últimas concentraciones.

    Un jugador que ha ascendido en esta jerarquía a un ritmo asombroso en las últimas concentraciones es Elliot Anderson, del Nottingham Forest, quien ha demostrado ser el compañero perfecto para Rice en el centro del campo y, como es lógico, se le relaciona con un fichaje multimillonario por uno de los seis grandes clubes debido a sus magníficas actuaciones.

    Total de jugadores: 10

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    Apuestas seguras

    Marcus Rashford ha renacido esta temporada en su cesión al Barcelona, aunque no haya recuperado el nivel de superestrella que mostró en su día en el Manchester United. Pero, como delantero rápido, versátil y con experiencia que está en buena forma, debería entrar en la convocatoria de 26. Lo mismo puede decirse de Anthony Gordon, del Newcastle.

    Bajo los palos, el héroe del Crystal Palace, Dean Henderson, es hoy en día el principal suplente de Pickford, aunque sigue habiendo incertidumbre sobre quién ocupará la tercera y última plaza de portero.

    Total de jugadores: 13

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    John Stones

    Sí, John Stones necesita su propia categoría. Lo sabemos, lo sabemos, dijimos que daríamos por hecho que todos los jugadores están en plena forma y libres de lesiones, pero eso simplemente no es posible en el caso del defensa del Manchester City.

    Stones estará en el avión si su salud lo permite, aunque también tenemos que ser un poco más realistas y bajarlo un poco más en esta clasificación debido a lo probable o improbable que es esa posibilidad.

    Total de jugadores: 14

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Entra más de lo que sale

    No es que falten laterales izquierdos de calidad que puedan ser convocados por Inglaterra, pero dos nombres destacan por encima del resto: Lewis Hall, del Newcastle, y Nico O’Reilly, del Manchester City, ganador de la Carabao Cup. Sus puestos son muy codiciados y están sujetos a una intensa competencia, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos hizo mucho por reforzar sus opciones en marzo.

    La reincorporación de Kobbie Mainoo a la convocatoria en la primera oportunidad posible es un buen augurio para el centrocampista del Manchester United, sobre todo porque cuenta con la experiencia de haber disputado la final de la Eurocopa 2024, algo de lo que carecen sus competidores por el puesto. Adam Wharton, del Crystal Palace, también participó en ese torneo y sigue en el punto de mira de Tuchel a pesar de haber tenido una temporada con altibajos.

    Tuchel ha tendido a confiar en Eberechi Eze, incluso como primer suplente, y la ausencia del jugador del Arsenal durante esta pésima ventana de fichajes puede haber hecho que se le eche aún más de menos.

    De las superestrellas que se encuentran al margen del equipo de Tuchel, Phil Foden, del Manchester City, es probablemente el que tiene más posibilidades de entrar en la convocatoria, ya que el exentrenador del Chelsea parece encantado con su habilidad técnica y su versatilidad en la línea de ataque. En este momento, sería una elección controvertida.

    Total de jugadores: 20

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Actores secundarios

    Al igual que ocurre en el fútbol de clubes, no se puede tener una plantilla de 26 jugadores en la que todos piensen que deberían ser titulares. También se necesita gente que conozca su lugar y esté contenta con él para mantener el equilibrio en el vestuario.

    Cabe destacar que Tuchel mencionó a otro antiguo favorito del Chelsea, Trevoh Chalobah, al hablar de sus opciones para el centro de la defensa la semana pasada, y ayuda que también pueda jugar como lateral.

    Tuchel ha confiado en la experiencia y el liderazgo de Jordan Henderson, ahora en el Brentford, e incluso nombró al centrocampista capitán contra Uruguay. En el otro extremo del espectro, sigue habiendo una exuberancia juvenil y refrescante en Noni Madueke y su juego directo por ambas bandas.

    Ahora que es internacional absoluto y tras su buen rendimiento en la final de la Carabao Cup, James Trafford podría hacerse con la última plaza de portero, aunque no sea titular habitual en el Manchester City.

    Total de jugadores: 24

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Estrellas al borde del abismo

    En general, Tuchel ha cumplido su palabra al afirmar que seleccionará a los jugadores en función de su rendimiento y de cómo encajan en el equipo, y no solo por su nombre.

    Casi siempre ha habido debate sobre el puesto de Trent Alexander-Arnold en la selección inglesa, pero lo que ahora debería quedar claro es que sería una locura que el jugador del Real Madrid se perdiera un Mundial por cualquier motivo que no fuera una lesión. Sin duda, tras las actuaciones contra Uruguay y Japón, Tuchel también se dará cuenta de ello.

    Por su experiencia en partidos importantes, su peligro a balón parado y su estatus como favorito tanto entre los jugadores como entre los aficionados, el incondicional del Manchester United Harry Maguire probablemente habrá hecho lo suficiente para ganarse un puesto en la convocatoria definitiva, incluso a pesar de que Tuchel le lanzara un desafío la semana pasada.

    Total de jugadores: 26

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Zona de peligro

    Si hay un nombre muy conocido que no va a entrar en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, es muy, muy probable que sea Cole Palmer. Aparte de la final de la Eurocopa 2024, ha demostrado muy poco con la selección para justificar su inclusión, mientras que un verano de descanso podría sentarle bien tras dos años agotadores sin una pretemporada completa.

    Palmer es más una necesidad que un lujo. Es muy probable que, de todos modos, entre en la lista de 26 por las bajas, pero corre el riesgo de pasar junio y julio en casa.

    Total de jugadores: 27

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Batalla n.º 9

    El hecho de que Tuchel afrontara el partido contra Japón sin un delantero reconocido sugiere que no está precisamente encantado con sus opciones más allá de Kane, a quien comparó con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en cuanto a su influencia insustituible en esta selección inglesa. Dicho esto, si hubiera otra baja entre los 27 convocados, probablemente sería un delantero centro que recibiera la llamada de última hora.

    Al no hacer nada en absoluto, la reputación de Ollie Watkins como suplente de referencia parece bastante segura, siempre que termine la temporada en lo más alto en el Aston Villa. Por otro lado, Dominic Solanke podría tener que sacar al Tottenham de los puestos de descenso para volver a tener opciones.

    Dominic Calvert-Lewin no hizo gran cosa en su aparición de 34 minutos contra Uruguay y tendría suerte de conseguir otra oportunidad, a menos que también dé la talla en la lucha por la permanencia en la Premier League. Danny Welbeck, del Brighton, e Ivan Toney, del Al-Ahli, podrían volver a estar en la mente de Tuchel tras la ausencia de sus dos «Doms».

    Total de jugadores: 31

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Esperando que se retiren

    Inevitablemente, no todos los que aspiran a estar en el Mundial estarán en forma este verano. Sin duda habrá puestos en juego, y los jugadores de apoyo mencionados anteriormente serán los principales candidatos a ocuparlos.

    En la zaga, Djed Spence, Tino Livramento, Dan Burn, Fikayo Tomori y Jarell Quansah han trabajado estrechamente con Tuchel durante varias concentraciones, aunque deben tener en cuenta el excelente estado de forma de Luke Shaw a nivel de club y el regreso de Ben White a la selección.

    Tuchel se ha encaprichado con el centrocampista del Everton James Garner, comparándolo con Federico Valverde tras su debut con los Tres Leones, mientras que en el otro extremo de Merseyside, tampoco hay que descartar como opción a Curtis Jones, del Liverpool. Más arriba en el campo, el capitán del West Ham, Jarrod Bowen, siempre encuentra la manera de colarse en las convocatorias, aunque su estatus como goleador de referencia desde el banquillo podría verse amenazado por Harvey Barnes, del Newcastle.

    Total de jugadores: 42

  • England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Antiguos favoritos

    El pasado de Tuchel como entrenador del Chelsea le ha permitido trabajar personalmente con otros jugadores que se encuentran al margen de la selección inglesa. Ruben Loftus-Cheek y ConorGallagher son los dos que, en este extremo de la escala, aún tienen alguna posibilidad, aunque probablemente podamos descartar a Mason Mount, ya que no ha logrado encadenar varios partidos con el Manchester United (por lo que no se le incluirá en el recuento final).

    También hay jugadores que le han llamado la atención a Tuchel desde que se convirtió en seleccionador de Inglaterra, pero que necesitan un buen final de la temporada 2025-26 para volver a meterse en la pugna. Myles Lewis-Skelly, del Arsenal; Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest; y Alex Scott, del Bournemouth, encajan en este perfil.

    Total de jugadores: 47

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Demasiado joven para volar

    Hay quien sostiene que Tuchel debería plantearse convocar a la revelación del Arsenal, Max Dowman, y al prometedor delantero del Liverpool, Rio Ngumoha, dada la rapidez con la que se han adaptado al fútbol masculino. El hecho de que hayan sido capaces no solo de jugar, sino también de contribuir de manera significativa a las temporadas de clubes tan importantes sugiere que también están preparados para representar a su país.

    Tuchel no descartó la posibilidad de convocar a adolescentes a principios de este mes, aunque en este momento resulta un poco ilusorio esperar que los integre a tiempo para el Mundial de 2026.

    Total de jugadores: 49

  • FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    Porteros «vibesmen»

    Completaremos la lista de jugadores con aquellos que aspiran a ocupar el tercer y último puesto de portero, que, como todo el mundo sabe, es el papel más divertido de cualquier plantilla. Trae tus guantes, trae buen rollo, y listo.

    Aaron Ramsdale, tras haber desbancado a Nick Pope en la jerarquía del Newcastle, sería un magnífico «animador» en caso de que alguno de los tres porteros titulares cayera lesionado por cualquier motivo. El suplente del Brighton, Jason Steele, también ha entrado en la conversación tras su sorprendente convocatoria para los amistosos de marzo.

    Total de jugadores: 52

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Convocatoria prevista de Inglaterra para el Mundial de 2026

    Porteros: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

    Defensas: Reece James, Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones, Lewis Hall, Nico O’Reilly, Trevoh Chalobah, Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire

    Centrocampistas: Declan Rice, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Jordan Henderson

    Delanteros: Harry Kane, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Eberechi Eze, Phil Foden, Noni Madueke