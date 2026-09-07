La selección femenina sub-20 de Italia escribe la historia: en su debut en el Mundial sub-20, Italia vence a Estados Unidos por 2-1 tras remontar, regalando una jornada que quedará en la historia del fútbol italiano. Hacía catorce años, desde 2012, que la selección sub-20 de Italia no participaba en esta competición juvenil y nunca había logrado una victoria en la fase final: esta tarde, en la fría ciudad polaca de Lodz, el triunfo llegó con gran mérito y ante una selección símbolo de un movimiento, favorita al éxito final.
Traducido por
La Italia sub-20 hace historia: en su debut en el Mundial derrota por 2-1 a Estados Unidos. Decide Pellegrino Cimò
Decide Pellegrino Cimó
Después de la ventaja estadounidense y la remontada de Italia firmada por Fadda y Pellegrino Cimò, el único verdadero momento de miedo en el partido llegó en el tercer y último minuto del tiempo añadido, cuando el empate de Estados Unidos fue anulado por fuera de juego, confirmado por el VAR después de algunos segundos. Ahora la cita será el miércoles a las 15:00 contra Nueva Zelanda, derrotada en su debut por Japón.
VICTORIA DEL GRUPO, VICTORIA DE PERSONALIDAD
«Estoy orgullosa de todas, de la primera a la última jugadora, y también del cuerpo técnico. Sabemos que a nivel internacional es el grupo el que marca la diferencia y que es fundamental ayudarse cuando se está en dificultades: es realmente todo bellísimo», dijo al final del partido la capitana Gallo.
«Estoy realmente orgulloso de las jugadoras, de cómo afrontaron el partido», comenta al final del encuentro el técnico Matteucci. «Sabíamos —continúa el seleccionador de Italia— que no podíamos dominar durante noventa minutos y que teníamos que saber sufrir, pero nos habíamos preparado para todo esto: las jugadoras interpretaron de la mejor manera las situaciones, golpeando cuando tenían la oportunidad, con gran valentía y calidad técnica. Italia jugó con personalidad desde el primer hasta el último minuto».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias