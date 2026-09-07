La Italia sub-20 hace historia: en su debut en el Mundial derrota por 2-1 a Estados Unidos. Decide Pellegrino Cimò

«Estoy orgullosa de todas, de la primera a la última jugadora, y también del cuerpo técnico. Sabemos que a nivel internacional es el grupo el que marca la diferencia y que es fundamental ayudarse cuando se está en dificultades: es realmente todo bellísimo», dijo al final del partido la capitana Gallo.





«Estoy realmente orgulloso de las jugadoras, de cómo afrontaron el partido», comenta al final del encuentro el técnico Matteucci. «Sabíamos —continúa el seleccionador de Italia— que no podíamos dominar durante noventa minutos y que teníamos que saber sufrir, pero nos habíamos preparado para todo esto: las jugadoras interpretaron de la mejor manera las situaciones, golpeando cuando tenían la oportunidad, con gran valentía y calidad técnica. Italia jugó con personalidad desde el primer hasta el último minuto».