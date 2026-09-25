La investigación sobre RedBird Capital, fondo propietario del Milan, fue desarrollada y divulgada a lo largo de la jornada de hoy por el periodista deportivo Romain Molina, que a lo largo de su carrera ha realizado investigaciones muy profundas para The Guardian, The New York Times y la BBC: el francés compartió en su canal de YouTube un vídeo de 25 minutos de duración en el que se ilustra el sistema que hay detrás de las inversiones deportivas de RedBird Capital Partners, fondo de inversión de Gerry Cardinale fundado en 2014, propietario del Milan desde 2022.





Estos son los puntos principales de la investigación, recogidos por MilanNews:







