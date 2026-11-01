Ante la mirada del mejor 22 de la historia del Milan, Kaká, el 22 Moreira (número elegido precisamente en honor a su ídolo Ricky) vivió una noche de ensueño.

Primero, puso un centro perfecto para el cabezazo de Pulisic, que no es precisamente el más alto del ataque del Milan, pero se elevó entre los gigantes de la defensa del Inter para marcar el primer gol. Después llegó la idea, sencillamente genial, de sacar un córner en corto para Rabiot, que marcó de vaselina para asestar el segundo golpe al Inter.

La alegría desbordante que el francés mostró hacia Diego refleja a la perfección cuánto aprecia a su nuevo compañero, al que ha tomado bajo su tutela. Y no es el único: todos sus compañeros lo consideran un crack dentro y fuera del campo, y los aficionados del Milan ya lo han convertido en uno de sus favoritos.