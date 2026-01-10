+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
La indisciplina del Chelsea, el problema de Cole Palmer y seis enormes tareas que enfrenta Liam Rosenior al asumir el mando en Stamford Bridge

A Liam Rosenior siempre se le garantizaba un bautismo de fuego cuando fue nombrado como reemplazo de Enzo Maresca en el Chelsea, dado su completa falta de experiencia en la Premier League, y mucho menos en uno de los clubes de élite de la división. Pero aun así, la tarea que tiene por delante es poco envidiable, ya que llega a su oficina en Cobham con una bandeja de entrada llena. La temporada de los Blues se siente como si estuviera al filo de la navaja mientras el nuevo entrenador toma las riendas.

El inglés de 41 años comienza a trabajar en serio cuando el Chelsea cruza Londres para enfrentarse al Charlton en la tercera ronda de la FA Cup la noche del sábado, pero en verdad eso parece ser solo un calentamiento para lo que está por venir, aunque ciertamente no puede permitirse un paso en falso temprano.

Rosenior estaba observando cuando su nuevo equipo cayó al octavo lugar en la tabla después de una derrota ante sus rivales del oeste de Londres, el Fulham, el miércoles, y ahora se encuentran tan cerca del Tottenham, que está en la decimocuarta posición, como del Liverpool, que está en cuarto. Mientras tanto, su lugar en los últimos 16 de la Liga de Campeones está lejos de estar garantizado y se avecina una serie de partidos.

Aunque el Chelsea no está necesariamente en la peor forma, el nuevo entrenador llega en un momento de alta presión y hereda una serie de problemas antiguos y más recientes que deben abordarse si quiere tener alguna oportunidad de demostrar que sus críticos están equivocados y convertirse en un éxito en Stamford Bridge.

    Disciplina, disciplina, disciplina

    Si Rosenior no tenía ya en su radar los problemas disciplinarios del Chelsea cuando fue nombrado jefe del equipo el martes, estos habrían sido llevados a un primer plano cuando vio a su nuevo equipo desde las gradas de Craven Cottage la noche siguiente.

    Solo habían pasado 22 minutos en el reloj cuando Marc Cucurella -uno de los más experimentados en los Blues actualmente- quedó atrapado bajo un balón largo, falló miserablemente al no poder superar al ligero atacante del Fulham Harry Wilson y luego lo jaló descaradamente como último hombre. Eso le valió al internacional español la séptima tarjeta roja de la temporada de Chelsea -ocho si incluyes la expulsión del exentrenador Maresca contra el Liverpool.

    El predecesor de Rosenior siempre negó descaradamente que sus jugadores tuvieran algún problema con su disciplina -con tarjetas amarillas innecesarias siendo también un problema serio- y el interino Calum McFarlane hizo lo mismo a pesar de que la expulsión de Cucurella contribuyó a una dañina derrota en el derby del oeste de Londres. Será interesante ver si el nuevo recluta adopta la misma táctica públicamente, pero tras bambalinas se tiene que hacer algo sobre el comportamiento y juicio del equipo en el campo.

    Incomodidades en casa

    Aunque la noche del miércoles trajo otra derrota como visitante, es el rendimiento en casa del Chelsea esta temporada lo que ha sido de mayor preocupación. Los Blues han ganado solo cuatro de sus 10 partidos en Stamford Bridge hasta ahora en 2025-26, habiendo perdido puntos recientemente allí contra Bournemouth en el último partido de Maresca, que siguió a una derrota en casa ante Aston Villa.

    Ese récord los deja en el puesto 13 en la tabla de rendimiento en casa de la Premier League, lo cual claramente no es suficiente. El Bridge fue una vez una fortaleza inexpugnable para el Chelsea, pero hace mucho que quedaron atrás los días cuando Jose Mourinho convirtió el estadio en un baluarte en sus dos etapas en el banquillo, con rachas de 60 y luego 77 partidos invictos en casa.

    Pero el problema involucra tanto a los aficionados como a los jugadores; una resaca de sus luchas en los años desde la adquisición de Boehly-Clearlake y la percepción de una mala gestión del club, la atmósfera en Stamford Bridge puede agriarse rápidamente si las cosas no van bien para el Chelsea. Lamentos colectivos y estallidos de frustración desde las gradas visiblemente minan la confianza de los jugadores en el campo, con el joven equipo indudablemente encontrando difícil dar un paso adelante frente a la crítica vehemente de sus propios seguidores.

    La tarea de Rosenior, por lo tanto, es doble: debe encontrar la manera de ganarse rápidamente a él mismo y a sus jugadores el apoyo de una afición local cansada y volátil, así como hacer que los oponentes teman visitar el Bridge una vez más, mejorando el rendimiento y los resultados.

    El problema de Palmer

    Por supuesto, durante su periodo de adaptación, el nuevo entrenador necesitará que sus mejores jugadores den un paso adelante, pero llega en un momento en que algunas de las estrellas a su disposición no están rindiendo al máximo.

    Mientras que el mediocampista defensivo Moisés Caicedo ha lucido algo desorientado después de que su continuidad se viera interrumpida por dos suspensiones en medio de una racha de tarjetas recientes, el atacante talismánico Cole Palmer ha estado muy por debajo de su mejor versión en el campo desde que regresó de un persistente problema en la ingle y la posterior fractura inusual de un dedo del pie.

    No hay duda de que las lesiones han jugado un papel significativo en lo que ya ha sido una temporada intermitente para Palmer, quien admitió en diciembre que todavía está "lejos" de estar en plena forma de juego - pero siete partidos desde su regreso, la ausencia de su habitual impacto ha sido preocupante, aunque ha anotado contra Everton y Bournemouth y ha mostrado algunos destellos de su clase.

    Rosenior tendrá la responsabilidad de llevar a su jugador clave al nivel de calidad consistente que convenció a muchos aficionados del Chelsea y a los neutrales por igual de que el joven de 23 años es uno de los mejores jugadores de la Premier League.

    Haz que la posesión cuente

    Un Palmer en buena forma ciertamente ayudaría en este departamento: convertir la posesión en oportunidades y goles reales. Chelsea ha desarrollado un mal hábito de no ganar partidos a pesar de dominar el balón en tiempos recientes, incluyendo el empate con Bournemouth que significó el final del reinado de Maresca y la derrota en casa ante Villa, mientras que también han perdido contra los recién ascendidos Sunderland y Leeds.

    Comparativamente, les ha ido extrañamente mejor en partidos donde el oponente ha tenido la mayor parte de la posesión, pero eso plantea un problema para un entrenador que prefiere un estilo de juego basado en la posesión, como Rosenior. Debe encontrar una manera de desbloquear defensas obstinadas y asegurarse de que haya un propósito en su pase.

    Nuevamente, eso pondrá el foco en jugadores creativos como Palmer y Joao Pedro, así como en los extremos, sobre quienes recae la responsabilidad de abrirse paso por los lados de un bloque bajo para romperlo. Algo tendrá que ceder; o Rosenior se adapta a tener menos el balón, o sus jugadores encuentran una manera de descomponer a su oposición.

    Haz que Garnacho se ponga en marcha

    Uno de esos extremos que hasta ahora no ha logrado encender desde su llegada a Stamford Bridge es Alejandro Garnacho, quien fue considerado un fichaje astuto cuando el Chelsea capitalizó su exilio en el Manchester United al firmarlo por solo £40 millones ($54m) en el verano, muy por debajo del valor de mercado, aunque tienen una gran cantidad de opciones en las áreas amplias.

    Sin embargo, aunque el argentino ha demostrado su habilidad en momentos fugaces, en gran medida hemos visto la versión de Garnacho que no logró convencer al exentrenador del United, Ruben Amorim, de que merecía un lugar en sus planes a largo plazo, desapareciendo a menudo y fallando en aprovechar las oportunidades cuando se le han presentado. Mientras tanto, sus lapsos de concentración al defender el segundo palo han costado caro a su equipo en empates con el Brentford y, más recientemente, el Bournemouth.

    El jugador de 21 años fue posteriormente dejado en el banco para los dos últimos partidos de Maresca como entrenador, y será interesante ver qué planes tiene Rosenior para él ahora que ha tomado las riendas. El inglés tiene una reputación por desarrollar jugadores jóvenes, y la jerarquía del club querrá que saque lo mejor de Garnacho lo antes posible dada su fuerte inversión y el salto de fe que tomaron con alguien que fue un problema en Old Trafford.

    Mantener la ventaja

    Otro problema recurrente para el Chelsea esta temporada ha sido mantener la delantera una vez que han establecido una ventaja, una tendencia que Rosenior debe revertir si quiere tener alguna oportunidad de ser exitoso en Stamford Bridge, dado el escrutinio significativo al que ya se enfrentará debido a su inexperiencia.

    De los 20 clubes de la Premier League, solo el Bournemouth ha dejado escapar más puntos desde posiciones ganadoras en 2025-26 que los Blues (13), un reflejo de lo vulnerable que puede ser el equipo del oeste de Londres incluso cuando están por delante y un signo revelador de su inexperiencia general como grupo, ya que carecen del conocimiento necesario para cerrar los partidos.

    El Chelsea ha perdido el control en los partidos con demasiada frecuencia esta temporada, lo que es, quizá, una de las principales razones por las que Maresca perdió su trabajo dado que no estaban necesariamente en la peor forma general: el juego contra el Villa fue un ejemplo clave, ya que de alguna manera cayeron en derrota a pesar de dominar en gran medida el encuentro. Todo se trata de consistencia, y solo encontrarán eso si son capaces de mantener sus actuaciones más fuertes y reclamar los tres puntos.

