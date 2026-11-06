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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

La incertidumbre de Flick: 3 dilemas que inquietan al Barcelona antes del duelo frente al Atlético

FEATURES
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
H. Flick
M. Bernal
F. de Jong
K. Adeyemi
A. Gordon
Eric García
B. Farinas
España

Las opciones en conflicto complican los cálculos de Flick

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El Barcelona visitará al Atlético de Madrid este domingo, en el estadio Metropolitano, en el marco de la jornada 12 de LaLiga española.

El equipo del técnico Hansi Flick busca mantener el liderato de LaLiga española, que ocupa con 30 puntos, con dos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado.

El diario Sport señaló que Flick afronta algunas dudas antes de apostar por el mejor once titular posible, en lo que respecta a dos posiciones en concreto: el lateral derecho y el pivote en el centro del campo.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ¿Fariñas o Eric García en la posición de lateral derecho?

    Brian Fariñas ofreció una actuación impecable en una posición que no es la suya natural, y en caso de que Eric García logre recuperarse a tiempo para llegar al duelo ante el Atlético, Flick se verá ante una decisión importante: ¿quién ocupará el lateral derecho para vigilar de cerca a Álex Baena, dadas sus constantes desmarques y su destacado estado técnico y físico, que representan una gran fuente de preocupación?

    ¿O acaso el técnico del Barcelona se verá obligado a elegir a un jugador con mayor velocidad en esa banda, si Simeone decide apostar por esa arma, y quién se encargará de frenar a Ademola Lookman, que todavía no ha alcanzado el nivel que mostró la temporada pasada, pero que es capaz de recuperar su rendimiento en cualquier momento?

    Flick suele inclinarse por el principio del mérito y el merecimiento, y Brian Fariñas le respondió de la mejor manera posible, ofreciendo dos destacadas actuaciones ante el Alavés y el Aston Villa.

    Pero la confianza del técnico alemán en Eric García es total y absoluta, y si considera que está listo, sus opciones de ser titular serán grandes, a pesar de su ausencia en los últimos cuatro partidos por una lesión muscular.

    En cuanto a la tercera opción, Jules Koundé, ha quedado prácticamente descartado, ya que el defensa francés no ha logrado hasta ahora recuperarse por completo del esguince de tobillo, además de que su papel en el equipo se ha visto reducido durante el último periodo.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    ¿Bernal o De Jong en la posición de pivote?

    La otra gran duda está en el centro del campo, tras la lesión de Rodri, que coincidió con la recuperación de Frenkie de Jong, un jugador en el que Flick nunca dejó de confiar.

    Parece que la opción más lógica es Marc Bernal, que ya ejerció de sustituto de Rodri cuando entró tras el descanso en la contundente victoria por 3-0 sobre el Aston Villa.

    Bernal fue también el jugador elegido por el técnico ante el Paris Saint-Germain, el partido en el que decidió dar descanso a Rodri.

    En cuanto a Frenkie de Jong, empezó a sumar más minutos en los últimos partidos. Flick le dio la oportunidad de ser titular ante el Alavés, pero en la posición de central, con el fin de dar descanso a Gerard Martín, mientras que en la Liga de Campeones de Europa volvió al banquillo, antes de participar en los últimos 20 minutos en lugar de Pedri.

    La tendencia de Flick a dar a Frenkie de Jong la oportunidad de ser titular en los partidos más difíciles podría ser un factor decisivo en su decisión sobre esta posición.

  • FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    ¿Gordon o Adeyemi en la banda izquierda?

    Con Lamine Yamal como elemento indiscutible e imprescindible en la banda derecha, y Raphinha en punta, la única duda en la línea ofensiva podría estar en el extremo izquierdo, aunque la balanza se inclina cada vez más hacia Anthony Gordon en detrimento de Karim Adeyemi.

    Gordon ha sido la opción en la que ha confiado Flick en los grandes partidos, como los duelos ante el Paris Saint-Germain y el Clásico, además del encuentro frente al Galatasaray, con la excepción del partido de La Cartuja, en el que el técnico prefirió al jugador alemán.

    Adeyemi no ha logrado marcar ningún gol ni dar ninguna asistencia decisiva desde el pasado 13 de octubre, cuando anotó el último tanto del Barça en la contundente victoria por 4-1 sobre el Galatasaray en el feudo del equipo turco.

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