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«La incapacidad de aceptar la derrota»: así es jugar con José Mourinho, según revela una exestrella del Real Madrid y la Roma, que desvela los entresijos del «Special One»
Entrenamientos con Mourinho
En una entrevista con el diario MARCA, Mayoral habló de sus entrenadores. Tras coincidir con Mourinho en el Roma, donde jugó 56 partidos y marcó 18 goles, explicó cómo es trabajar con él. Aunque no siempre fue titular, admitió que disfrutó del día a día.
«Sobre todo, los entrenamientos. Eran muy competitivos y muy divertidos. Aunque mi situación no era la ideal, disfruté mucho entrenando con él», explicó Mayoral, quien recordó que las sesiones solían durar entre 45 minutos y una hora, eran muy intensas y siempre con el balón.
- Getty Images Sport
Tensiones en el vestuario
Sin embargo, esa dinámica tenía sus defectos. Mourinho tiene un palmarés impresionante: dos Ligas de Campeones y títulos nacionales en España, Inglaterra, Italia y Portugal. Su constante búsqueda del éxito generaba tensión entre bastidores.
«Lo peor era su incapacidad para aceptar la derrota; hacía comentarios en el vestuario que no me gustaban», reveló Mayoral. «No solo hacia mí, sino también hacia otros compañeros. Entiendo que es muy competitivo y que, en el calor del momento, todos podemos decir cosas, pero creo que el respeto debe estar por encima de todo».
Un vínculo sorprendentemente estrecho
A pesar de los arrebatos en el vestuario, Mayoral destacó que Mourinho mostraba su lado cercano. El delantero, formado en el Real Madrid, recordó que el técnico solía hablar con los jugadores españoles sobre su pasado.
«Con el tiempo, incluso me sorprendió. Por las conversaciones que mantuvimos y por algunas cosas que me dijo antes de ciertos partidos, sentí que valoraba mi trabajo», añadió Mayoral. «Recuerdo que en una ocasión me dijo que merecía haber jugado mucho antes, y también habló muy bien de mí en una rueda de prensa. Eso lo guardo en mi memoria. Era una persona cercana».
- AFP
De cara al futuro
Mayoral afronta el último año de su contrato con el Getafe, donde ha marcado 38 goles en 115 partidos, y busca recuperar su mejor nivel. Mientras, Mourinho ha regresado al Real Madrid este verano. Tras dirigir a la Roma, el F. C. Porto y el Benfica, el técnico se prepara para liderar al Real Madrid en la temporada 2026-27 con el objetivo de devolver al club a lo más alto del fútbol europeo tras dos años sin títulos.
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