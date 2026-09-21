Informes saudíes revelaron las razones que estuvieron detrás de la exclusión del delantero Musab Al Juwayr de la lista de la selección saudí que participará en la "Copa del Golfo 27".

El torneo número 27 de la Copa del Golfo Arábigo se disputa en la ciudad de Yeda, en Arabia Saudí, durante el período comprendido entre el 23 de septiembre actual y el 6 de octubre próximo.

Arabia Saudí se ubica en el Grupo 1 junto a Irak, Kuwait y Omán, mientras que en el Grupo 2 compiten las selecciones de Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Yemen.

Arabia Saudí inicia el torneo ante Kuwait el próximo miércoles.