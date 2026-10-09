Gabriel Jesus está en condiciones de ser titular por primera vez con el Barcelona cuando el conjunto azulgrana reciba al Getafe este sábado a las 18:30 CEST. El entrenador Hansi Flick confirmó que el delantero aprovechó el periodo de tres semanas para ganar forma física y asimilar las instrucciones tácticas.

Con Raphinha descartado, el delantero brasileño liderará la línea de ataque en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

«La idea es que sea titular mañana», declaró Flick a los periodistas. «Ha mejorado mucho y encaja en nuestro estilo. Lo está haciendo muy bien, está preparado».