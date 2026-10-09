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«¡La idea es que sea titular!»: Hansi Flick confirma una ilusionante noticia sobre el equipo del Barcelona
Gabriel Jesus, listo para su debut como titular
Gabriel Jesus está en condiciones de ser titular por primera vez con el Barcelona cuando el conjunto azulgrana reciba al Getafe este sábado a las 18:30 CEST. El entrenador Hansi Flick confirmó que el delantero aprovechó el periodo de tres semanas para ganar forma física y asimilar las instrucciones tácticas.
Con Raphinha descartado, el delantero brasileño liderará la línea de ataque en el Estadio Olímpico Lluís Companys.
«La idea es que sea titular mañana», declaró Flick a los periodistas. «Ha mejorado mucho y encaja en nuestro estilo. Lo está haciendo muy bien, está preparado».
- AFP
La decisión sobre la portería y el calendario de De Jong
Flick también ofreció novedades sobre sus opciones defensivas y reveló que el portero Joan Garcia apunta a ser titular por delante de Dominik Livakovic y Wojciech Szczesny. Mientras tanto, el centrocampista Frenkie de Jong sigue de baja para el sábado, aunque está cada vez más cerca de regresar.
«Joan está en un gran momento y creo que podrá ser titular», explicó Flick.
«Nuestro plan es que Frenkie juegue el próximo partido contra el Betis. No tiene dolor y puede hacer de todo, pero necesita más tiempo».
Explorando la versatilidad táctica en defensa
Al abordar las opciones de la plantilla, Flick destacó que varios centrocampistas pueden desempeñar funciones defensivas si es necesario durante el apretado calendario de octubre. El entrenador señaló que tanto De Jong como el joven Marc Bernal han actuado como centrales en los entrenamientos.
«Sí, puede jugar ahí, Frenkie es una de las opciones», confirmó Flick cuando fue preguntado por De Jong en defensa.
Sobre Bernal, Flick añadió: «Es un jugador muy joven y puede jugar en muchas posiciones. Podría ser una opción».
- ZUMA Press Wire
La versatilidad de la plantilla, clave para el calendario de octubre
Flick expresó su satisfacción por la competitividad en toda su plantilla y elogió al canterano de La Masia Xavi Espart tras su renovación de contrato y su competencia con Joao Cancelo. El técnico espera que todos los jugadores disponibles aporten.
El Barcelona afronta una exigente racha de cinco partidos entre competiciones nacionales y europeas.
Jesus buscará causar un impacto inmediato en su primera titularidad.
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