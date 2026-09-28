La cesión de los asientos representaría solo el primer paso de una obra mucho más articulada. Los documentos definen, de hecho, la demolición del Meazza como una intervención de elevada complejidad técnica, ambiental y logística, también porque los trabajos comenzarán cuando el nuevo estadio ya haya entrado en funcionamiento y deberán, por tanto, convivir con la llegada y la salida de los aficionados durante los eventos.

El objetivo es plantear una demolición controlada, apuntando al mismo tiempo a limitar el polvo, el ruido y las vibraciones, recuperar la mayor cantidad posible de materiales y reducir el número de camiones necesarios para transportar los escombros al exterior.

Antes de intervenir sobre las estructuras propiamente dichas está previsto el strip-out, es decir, la retirada selectiva de todo aquello que puede desmontarse por separado. Entre los componentes indicados figuran instalaciones de climatización, sistemas eléctricos, redes de datos, contraincendios, instalaciones hidráulico-sanitarias y equipos frigoríficos, de los que deberán recuperarse previamente los gases refrigerantes.

Posteriormente comenzará la demolición propiamente dicha. La secuencia recogida en los documentos prevé:

instalación de la obra;

strip-out de los elementos constructivos y de las instalaciones;

demolición del primer anillo ;

demolición del segundo anillo ;

demolición del tercer anillo ;

retirada de las vigas de hormigón , que serán bajadas y demolidas en tierra;

retirada de las vigas de acero , también trabajadas posteriormente en tierra;

trituración mediante excavadoras;

posterior tratamiento a través de planta;

reacondicionamiento final de la zona.

Para el conjunto de estas actividades se indica una duración de unos 18 meses.