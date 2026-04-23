Matarazzo acaba de darles el primer gran título en casi 40 años (1987, también la Copa del Rey), que han celebrado por todo lo alto. En 2021 el club vasco también ganó la Copa del Rey, pero la pandemia de COVID-19 impidió festejarlo sin preocupaciones.

«¡Qué maravilloso comienzo en este camino que recorremos juntos!», exclamó Matarazzo a su público en euskera. Según los informes, unas 100 000 personas convirtieron este lunes cualquiera en una gran fiesta en las calles de San Sebastián. Tras unas breves palabras leídas en el balcón del ayuntamiento, la multitud respondió con vítores. «Siento que esto solo es el principio», añadió el técnico de 48 años, y otra ola de júbilo le respondió.

48 horas antes, en Sevilla, su equipo había escrito otra página destacada: Ander Barrenetxea abrió el marcador a los 14 segundos en la final de Copa contra el Atlético de Madrid, semifinalista de Champions. Ademola Lookman empató en el 18’, pero justo antes del descanso Mikel Oyarzabal, de penalti, devolvió la ventaja. A pocos minutos del final, Julián Álvarez igualó para el Atlético y llevó la final a los penaltis, donde la Real Sociedad se llevó el título. Pablo Marín, canterano, transformó con sangre fría el lanzamiento decisivo y desató la locura.

Además, Matarazzo hizo historia al convertirse en el primer técnico estadounidense en ganar un título en una de las cinco grandes ligas europeas. La noche de Sevilla coronó su breve etapa en el País Vasco, y el éxito resulta aún más valioso si se recuerda que, cuando llegó poco antes de Navidad, la Real Sociedad atravesaba un momento delicado.