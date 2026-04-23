Pellegrino Matarazzo saludó en euskera a los aficionados congregados en la plaza del ayuntamiento durante la celebración de la victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey. Aunque leía de un papel y alguna palabra le salió con torpeza, a la multitud no le importó. Lo aclamaron igual, o quizá por eso.
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La IA le demostró que estaba equivocado y un segundo entrenador muy especial que le echó una mano: cómo Pellegrino Matarazzo logró una primicia histórica en la Real Sociedad
Matarazzo acaba de darles el primer gran título en casi 40 años (1987, también la Copa del Rey), que han celebrado por todo lo alto. En 2021 el club vasco también ganó la Copa del Rey, pero la pandemia de COVID-19 impidió festejarlo sin preocupaciones.
«¡Qué maravilloso comienzo en este camino que recorremos juntos!», exclamó Matarazzo a su público en euskera. Según los informes, unas 100 000 personas convirtieron este lunes cualquiera en una gran fiesta en las calles de San Sebastián. Tras unas breves palabras leídas en el balcón del ayuntamiento, la multitud respondió con vítores. «Siento que esto solo es el principio», añadió el técnico de 48 años, y otra ola de júbilo le respondió.
48 horas antes, en Sevilla, su equipo había escrito otra página destacada: Ander Barrenetxea abrió el marcador a los 14 segundos en la final de Copa contra el Atlético de Madrid, semifinalista de Champions. Ademola Lookman empató en el 18’, pero justo antes del descanso Mikel Oyarzabal, de penalti, devolvió la ventaja. A pocos minutos del final, Julián Álvarez igualó para el Atlético y llevó la final a los penaltis, donde la Real Sociedad se llevó el título. Pablo Marín, canterano, transformó con sangre fría el lanzamiento decisivo y desató la locura.
Además, Matarazzo hizo historia al convertirse en el primer técnico estadounidense en ganar un título en una de las cinco grandes ligas europeas. La noche de Sevilla coronó su breve etapa en el País Vasco, y el éxito resulta aún más valioso si se recuerda que, cuando llegó poco antes de Navidad, la Real Sociedad atravesaba un momento delicado.
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La explicable tendencia a la baja de la Real Sociedad ante Matarazzo
El verano pasado, la Real Sociedad gestionó internamente el fin de una era. Imanol Alguacil había dirigido al equipo con éxito durante seis años y medio: el conjunto vasco se mantuvo entre los seis primeros de LaLiga, ganó la Copa del Rey en 2021 y se clasificó para la Liga de Campeones 2023. En la Champions, la campaña siguiente lideraron su grupo por delante del Inter y cayeron en octavos ante el París Saint-Germain.
Sin embargo, en verano de 2025, el técnico, nacido en la cantera, aceptó una oferta millonaria y fichó por el Al-Shabab saudí, equipo que ya no dirige desde febrero de 2026. Sergio Francisco, hasta entonces técnico del filial, debía asegurar la continuidad.
Lo ideal era que lo renovara con nuevos impulsos. La temporada anterior ya no había sido satisfactoria: el undécimo puesto supuso, con diferencia, el peor resultado de toda una temporada completa de Alguacil. Pero el inicio de Francisco fue un auténtico desastre: en los cinco primeros partidos de Liga no consiguió ninguna victoria y solo sumó dos puntos.
Una tendencia a la baja explicable: la Real había perdido a tres pilares de la era Alguacil: En 2024 se marcharon el mediocampista Mikel Merino (Arsenal) y el defensa central Robin Le Normand (Atlético de Madrid), y en 2025 les siguió el pilar más importante, el excepcional Martin Zubimendi (Arsenal).
Para la Real Sociedad es imposible reemplazar uno a uno a jugadores de ese nivel. Es algo habitual en el ADN del club, que depende de lanzar constantemente nuevos talentos de su cantera. Solo así puede tener éxito a medio y largo plazo. Sin embargo, bajo la dirección de Francisco, la situación se volvió tan precaria a finales del año pasado que los responsables se vieron obligados a actuar. La derrota 1-2 en casa ante el Girona, entonces también en crisis, a mediados de diciembre fue la gota que colmó el vaso: tras 16 jornadas, el equipo era 15.º con solo un punto sobre el descenso. Los directivos, liderados por el presidente Jokin Aperribay, concluyeron que Francisco debía marcharse y que, de nuevo, hacían falta impulsos externos para evitar el peligro inminente de descenso.
Éxito inmediato en la Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo ha aprendido de los errores del pasado
La elección de Matarazzo, un desconocido en España, sorprendió hasta al propio Aperribay. «No lo conocía», admitió en Cadena SER tras la final de la Copa. Además, reveló: «Le pregunté a la IA si era un buen entrenador para la Real Sociedad. Me dijo que no». Sin embargo, Aperribay ignoró el veredicto y optó por seguir el consejo de su director deportivo, Erik Bretos, quien le había recomendado al exentrenador del VfB Stuttgart (diciembre de 2019 a octubre de 2022) y del TSG Hoffenheim (febrero de 2023 a noviembre de 2024).
En la primera reunión, el técnico lo sorprendió: «Lo sabía todo de todos. Tenía un análisis impresionante de la Real», recordó el directivo. Tras cinco charlas, dio el visto bueno. Matarazzo fue presentado el 21 de diciembre, 13 meses después de dejar el Hoffenheim.
Durante su tiempo libre analizó sus errores anteriores, como reconoció a The Athletic: «Antes sobrecargaba a los jugadores de información; ahora sé seleccionar y personalizar para que salgan al campo con la mente libre». Aunque la claridad es clave —se trate de la verticalidad, cómo romper líneas, el juego de posición o los desencadenantes de la presión—, si la mente se satura, el fútbol pierde instinto.
Claridad en las instrucciones, pero también libertad para que los jugadores decidan en el campo. Con esos dos pilares, Matarazzo ha logrado «encontrar muy buenas soluciones para devolver a este equipo una mentalidad ganadora y volver a situarlo en la senda del éxito». La victoria en la Copa cerró el círculo, pues su etapa en la Real comenzó en enero contra el Atlético. En su debut, logró un valioso 1-1 ante el líder.
Después llegaron cuatro victorias seguidas, entre las que sobresalieron dos. En la primera, el sueño copero estuvo a punto de esfumarse: en octavos, en casa ante Osasuna, la Real perdía 0-2 a un cuarto de hora del final. Benat Turrientes recortó distancias, e Igor Zubeldia forzó la prórroga en el 90+3. Finalmente, un penalti decisivo los llevó a cuartos.
El segundo gran éxito fue el 2-1 al campeón, el FC Barcelona, con goles de Oyarzabal y Goncalo Guedes. Esos resultados cimentaron los primeros cuatro meses de éxito en San Sebastián. En 20 partidos con Matarazzo, la Real ha perdido solo cuatro veces: las tres primeras, ante Real Madrid, Atlético (vuelta) y Villarreal, siempre fuera de casa y contra equipos de élite. La primera derrota inesperada llegó el miércoles, solo dos días después de la fiesta copera, al perder 0-1 contra el Getafe.
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Pellegrino Matarazzo disfruta al máximo de la vida en San Sebastián
El buen momento deportivo de la Real Sociedad se debe en gran parte al compromiso total de Matarazzo con este nuevo reto. El técnico comprende la identidad vasca del club, que apuesta por jugadores locales formados en la cantera.
Para conocer el club a fondo, Matarazzo vive en el centro de la ciudad, en el norte de España, y busca el contacto directo con quienes lo hacen posible. «Disfruto mucho de esta maravillosa región. La ciudad es de gran calidad, todo está muy bien cuidado. Cada noche disfruto de una experiencia culinaria realmente fantástica. Hay mucha buena comida, la gente es sencilla y respetuosa. Es una cultura que me atrae y con la que me identifico», declaró Matarazzo en una entrevista con Sport Bild. Su coche está «cerca de la playa. Cada mañana respiro hondo y miro al mar para centrarme. Cuando necesito ordenar mis pensamientos, paseo por la playa y pienso en el fútbol».
Uno de los momentos más destacados fue la semifinal de Copa ante el Athletic de Bilbao. «A las 6:30 de la mañana los aficionados ya me cruzan por la calle y me dicen que tenemos que ganar al Athletic. Cuando salgo a cenar, me lo vuelven a recordar», recordó Matarazzo, quien asimiló rápido la importancia del duelo. Ganar 1-0 en la ida y la vuelta le valió aún más el afecto de la afición.
Muy importante: siete de los once titulares en la final de la Copa contra el Atlético son de la región y ya vistieron la camiseta de la Real Sociedad en las categorías inferiores. El internacional español Oyarzabal, por supuesto, a la cabeza, pero también, por ejemplo, el portero Unai Marrero. El cancerbero, nacido en San Sebastián y en el club desde los 15 años, es el segundo de la Liga, pero Matarazzo le dio la oportunidad en la Copa y él respondió con dos paradas clave en la final.
Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad: hasta la IA ya está convencida.
El segundo de Matarazzo combina nuevos aires y lealtad al club. Sorprendentemente, incorporó al exdefensa de la Bundesliga Ömer Toprak, quien jugó en Leverkusen y Dortmund, aunque nunca había entrenado.
«Lo conocí en un partido de la Liga de Campeones entre el Leverkusen y el Inter de Milán. Mantuvimos el contacto, nos veíamos con regularidad y hablábamos de fútbol», explicó Matarazzo a Sport Bild. «Tiene la experiencia como jugador profesional, por lo que puede establecer una buena relación con el equipo. Ya está ejerciendo una gran influencia».
Sin embargo, Matarazzo bromeó con que Toprak «no fue del todo sincero» al decir que hablaba español: «Eso fue un poco exagerado. Ahora nos reímos… Tiene algunos conocimientos, pero ahora competimos a ver quién lo aprende primero».
Aun así, a la afición le gustó más el euskera que recitó en la celebración de la copa. Además, con John Maisano, que habla con fluidez español, italiano e inglés, Matarazzo ya planea “hacerlo todo en español a principios de la próxima temporada”. Su contrato dura hasta 2027 y, tras el éxito copero, promete más logros.
Hasta ahora ha sacado al equipo del descenso, le ha dado un título y lo ha devuelto a Europa. Tras 32 jornadas, la Real Sociedad es octava y ya tiene billete para la Europa League gracias a la Copa. Si el quinto puesto de LaLiga diera acceso a la Champions, la máxima competición estaría al alcance, pues solo les separan siete puntos del Betis. El calendario restante no es complicado: además del duelo directo con los verdiblancos, la Real solo se medirá a equipos de la mitad baja.
Sea como sea: la IA ya le ha demostrado lo contrario al «hombre del milagro», como lo llamó Marca tras el triunfo sobre el Atlético. Tras las semifinales de Copa ante el Bilbao, el presidente volvió a consultar a la IA, que esta vez confirmó: «Matarazzo es excelente» para el cargo.
- AFP
Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad: en cifras
Toma de posesión
21 de diciembre de 2025
Contrato hasta
30 de junio de 2027
Partidos
20
Victorias
12
Empates
4 derrotas
Derrotas
4
Títulos
Campeón de la Copa de España (2026)