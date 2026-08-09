La hora de la verdad y el Barcelona: una semana decisiva en el destino de Álvarez

El delantero argentino Julián Álvarez se incorpora este lunes a la pretemporada con su club, el Atlético de Madrid, con el objetivo de intentar empujar al Atleti a abrir la puerta a la negociación de su traspaso al Barcelona.

Álvarez había expresado públicamente su deseo, durante el Mundial, de fichar por el Barcelona.

El diario Sport señaló, en un informe, que desde el Mundial solo ha habido ruido, y que la única respuesta oficial del Atlético a la oferta del Barcelona fue una denuncia ante la FIFA y la Federación Española, alegando la negociación con un jugador vinculado por un contrato en vigor durante el periodo protegido.

También hubo declaraciones del consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, y del presidente del club, Enrique Cerezo, para dejar claro que no permitirán la salida de Julián este verano.

Diego Simeone, entrenador del Atleti, zanjó esta semana afirmando: «La situación está clara, el club ha tomado una decisión».

En cuanto al Barcelona, que respondió al movimiento de Álvarez presentando su primera oferta y anunciando públicamente su interés en sus servicios, ha optado por el silencio durante las últimas semanas.

El club catalán es consciente de que la operación es muy difícil, por lo que ha manejado todos sus pasos con la máxima precisión.

Deco viajó a Madrid para reunirse con el agente del delantero, y los periodistas de Sport y Jijantes pudieron captar la reunión, pero el club no ha querido, salvo esta visita, entrar en polémicas ni en intercambios de declaraciones.