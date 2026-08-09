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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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La hora de la verdad y el Barcelona: una semana decisiva en el destino de Álvarez

FEATURES
Primera División
Julián Álvarez
Barcelona
Atlético Madrid
España
Argentina

El Barcelona espera una solicitud secreta de Álvarez: ¿cuál es la historia?

El delantero argentino Julián Álvarez se incorpora este lunes a la pretemporada con su club, el Atlético de Madrid, con el objetivo de intentar empujar al Atleti a abrir la puerta a la negociación de su traspaso al Barcelona.

Álvarez había expresado públicamente su deseo, durante el Mundial, de fichar por el Barcelona.

El diario Sport señaló, en un informe, que desde el Mundial solo ha habido ruido, y que la única respuesta oficial del Atlético a la oferta del Barcelona fue una denuncia ante la FIFA y la Federación Española, alegando la negociación con un jugador vinculado por un contrato en vigor durante el periodo protegido.

También hubo declaraciones del consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, y del presidente del club, Enrique Cerezo, para dejar claro que no permitirán la salida de Julián este verano.

Diego Simeone, entrenador del Atleti, zanjó esta semana afirmando: «La situación está clara, el club ha tomado una decisión».

En cuanto al Barcelona, que respondió al movimiento de Álvarez presentando su primera oferta y anunciando públicamente su interés en sus servicios, ha optado por el silencio durante las últimas semanas. 

El club catalán es consciente de que la operación es muy difícil, por lo que ha manejado todos sus pasos con la máxima precisión.

Deco viajó a Madrid para reunirse con el agente del delantero, y los periodistas de Sport y Jijantes pudieron captar la reunión, pero el club no ha querido, salvo esta visita, entrar en polémicas ni en intercambios de declaraciones.

  • Julian AlvarezGetty Images

    Álvarez no se rebelará contra el Atlético de Madrid

    Pero esto cambiará a partir de este lunes.

    Desde que Julián expresó abiertamente su deseo de abandonar el estadio Metropolitano, la fecha del 10 de agosto quedó marcada en rojo en la agenda de los responsables del Barcelona, y el motivo es el regreso del jugador argentino a los entrenamientos del Atlético.

    La Araña iniciará su etapa de preparación con los habituales exámenes médicos y físicos, mientras que la expectación en torno al jugador ha alcanzado su punto máximo.

    Salvo que se produzca una gran sorpresa, Álvarez se comportará como un profesional, tal y como ha hecho siempre, y por ese motivo dio el máximo la temporada pasada, pocos meses antes del Mundial, para ayudar a su equipo, del que todavía es jugador, y no protagonizará ninguna rebelión contra el club.

    Sin embargo, se espera que mantenga una reunión primero con Simeone, y después con los responsables del club a lo largo de esta semana, en un intento de aclarar la situación y reafirmar de nuevo su deseo de cambiar de aires, como ya dijo hace mes y medio, y de fichar por el Spotify Camp Nou.

    • Anuncios
  • Julian AlvarezGetty Images

    Barcelona confía en el movimiento de Álvarez

    En el Barcelona son plenamente conscientes de que la operación será muy complicada. La postura del Atlético ha sido hasta ahora muy inflexible, pero el club catalán confía en que una nueva petición de Julián para marcharse, esta vez de forma privada y discreta, pueda llevar a los responsables del Atlético a reconsiderarlo y abrir la puerta a la negociación.

    En caso de que eso ocurra, el club catalán presentará una nueva oferta para cerrar el fichaje de su gran objetivo este verano para reforzar la línea de ataque.

    Y si hay algo que Deco ha demostrado durante el actual periodo de fichajes, es que se mueve de maravilla en la sombra, pues ha logrado cerrar los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, además de la cesión de Ronald Araújo al Liverpool en un tiempo récord, y todo ello lejos de los focos y con mucha discreción.

    Naturalmente, los responsables del Barcelona trabajan en alternativas a Julián Álvarez, ante las dificultades que el Atlético pone a la operación, pero ninguna de estas alternativas se activará antes de saber qué ocurrirá con la Araña.

    Los próximos días serán absolutamente decisivos para determinar el futuro de Julián y poner fin a este culebrón.

    Todavía quedan semanas antes del cierre del mercado de fichajes, pero si el Atlético no rectifica su postura, el Barcelona tendrá que valorar otras opciones.

    El entrenador Flick no ha sido más claro que nunca al subrayar que necesita un delantero número 9 de máximo nivel para afrontar la próxima temporada, especialmente si se completa la salida de Ferran Torres, con el fin de tener opciones de competir por todos los títulos.

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