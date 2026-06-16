La historia de un nombre rechazado que creó a un héroe inolvidable en el Mundial

Al pitar el árbitro el final del partido en Atlanta, todas las miradas se centraron en el portero de Cabo Verde, Vozinha, que, con lágrimas en los ojos, había llevado sobre sus hombros el sueño de una nación tras lograr un histórico empate sin goles ante la favorita España en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las cámaras enfocaron al portero de Cabo Verde, Fozinha, que rompió a llorar tras el histórico 0-0 ante una de las favoritas al título mundial de 2026.

Esas lágrimas no celebraban solo un resultado, sino un largo viaje de sufrimiento, paciencia y fe. Un trayecto que empezó en unas pequeñas islas del Atlántico y llegó hasta la máxima cita del fútbol mundial.

Mientras sus lágrimas caían, las gradas de Atlanta se volvían una fiesta. Miles de aficionados caboverdianos celebraron como si hubieran ganado el título: abrazos, bailes y cánticos, mientras los jugadores se fundían en un emotivo corrido por el campo.

Ni el público neutral se resistió: todos comprendieron que aquel partido superaba el fútbol y que una pequeña selección acababa de escribir un capítulo inolvidable en la historia de los Mundiales.