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FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP
Karim Malim

Traducido por

La historia de un nombre rechazado que creó a un héroe inolvidable en el Mundial

FEATURES
Vozinha
España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup
Cabo Verde
España
EE. UU.

¡Una historia que empezó con Valdano y terminó con Vuzinia!

Al pitar el árbitro el final del partido en Atlanta, todas las miradas se centraron en el portero de Cabo Verde, Vozinha, que, con lágrimas en los ojos, había llevado sobre sus hombros el sueño de una nación tras lograr un histórico empate sin goles ante la favorita España en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las cámaras enfocaron al portero de Cabo Verde, Fozinha, que rompió a llorar tras el histórico 0-0 ante una de las favoritas al título mundial de 2026.

Esas lágrimas no celebraban solo un resultado, sino un largo viaje de sufrimiento, paciencia y fe. Un trayecto que empezó en unas pequeñas islas del Atlántico y llegó hasta la máxima cita del fútbol mundial.

Mientras sus lágrimas caían, las gradas de Atlanta se volvían una fiesta. Miles de aficionados caboverdianos celebraron como si hubieran ganado el título: abrazos, bailes y cánticos, mientras los jugadores se fundían en un emotivo corrido por el campo.

Ni el público neutral se resistió: todos comprendieron que aquel partido superaba el fútbol y que una pequeña selección acababa de escribir un capítulo inolvidable en la historia de los Mundiales.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    La noche de su vida frente al campeón de Europa

    Cabo Verde saltó al campo consciente del desafío que suponía enfrentarse a España, campeona de Europa y una de las selecciones más completas técnicamente.

    Pese a ello, España dominó desde el inicio, controló el balón y generó ocasiones, pero Fuzinia respondió en cada una.

    El veterano portero completó la mejor actuación de su carrera: detuvo siete ocasiones claras y mantuvo su portería a cero, llevando a su selección al resultado más importante de su historia.

    Cada intervención se celebraba como un gol. Con el paso de los minutos, la confianza creció en Cabo Verde y la impaciencia se adueñó de España.

    Al terminar el partido 0–0, todos sintieron que Cabo Verde había logrado algo parecido a una victoria.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lágrimas por la familia

    Tras recibir el premio al mejor jugador del partido, Fozinia explicó por qué lloró.

    El veterano portero afirmó que sus pensamientos se dirigieron de inmediato a sus abuelos, figuras clave en su vida que fallecieron antes de poder presenciar este momento histórico.

    Recordó que, al terminar el partido, su recuerdo fue lo primero que cruzó su mente, pues marcaron su infancia.

    Además, recordó a su madre, quien no pudo viajar a Estados Unidos por problemas con el visado.

    Hubiera querido que ella estuviera en las gradas para compartir el momento, pero no pudo ser, lo que intensificó aún más sus emociones.

    Además, afirmó que la fuerza de la selección de Cabo Verde radica en los lazos humanos y familiares entre los jugadores, y destacó que esa unidad les permitió plantar cara a una de las selecciones más fuertes del mundo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un sueño de décadas

    Para Fuzinia, jugar el Mundial no fue un simple paso, sino un sueño de infancia que tardó años en cumplirse.

    El portero, nacido como Josimar Díaz, siguió un camino poco habitual:

    A diferencia de las estrellas que arrancan su carrera profesional muy jóvenes, Fozinia no debutó hasta los veinticinco años, en 2012.

    Sabía que el camino era difícil y que muchos creían que había perdido su oportunidad, pero se negó a rendirse.

    Admitió que pensó en dejar la selección, pero nunca renunció a su sueño.

    Esa fe inquebrantable le mantuvo en el campo hasta que llegó el momento que había esperado durante décadas.

  • FBL-AFR2010-EGY-NGRAFP

    El participante de mayor edad en el estreno

    Cuando Fozinia debutó con la selección de su país en el Mundial, no fue un estreno cualquiera.

    Con cuarenta años y doce días, se convirtió en uno de los debutantes de mayor edad en un Mundial.

    Solo le precedió el legendario portero egipcio Essam El-Hadary, quien jugó en 2018 con más edad.

    Lejos de ser un obstáculo, su edad le aportó fuerza y experiencia, tal como mostró ante España. Demostró que la pasión y la determinación pueden desafiar al tiempo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De una pequeña isla al mundo

    Cabo Verde, archipiélago frente a la costa occidental de África, tiene recursos futbolísticos limitados.

    Fozinha creció en Mindelo y allí empezó a superar obstáculos. Era uno de los mejores porteros de la zona, pero su estatura, por debajo de lo habitual en la posición, le cerraba puertas.

    A pesar de su talento, muchos lo descartaban por su estatura. Sin embargo, la frustración no lo venció. Como muchos caboverdianos, viajó a Portugal en busca de una mejor oportunidad.

    Esa decisión marcó un punto de inflexión: le abrió las puertas del fútbol profesional y le permitió jugar en Eslovaquia, Angola, Moldavia y Chipre, antes de asentarse en Portugal, donde hoy defiende los colores del Chaves.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un nombre con historia futbolística

    Incluso el nombre de Fozinia está ligado al fútbol. Su padre quería llamarlo Jorge Valdano, exjugador de la selección argentina y del Real Madrid.

    Las autoridades locales rechazaron la idea, así que optaron por Josimar, en honor al defensa brasileño que brilló en el Mundial de 1986.

    Casi cuatro décadas después, ese nombre ligado al Mundial reapareció en el mismo escenario, pero con una nueva historia escrita por él.

    Su fama no se quedó en la cancha: tras su actuación heroica ante España se convirtió en un fenómeno en redes.

    En pocas horas, sus seguidores en Instagram saltaron de decenas de miles a millones mientras el público global comentaba su actuación.

    Al conocer la cifra, admitió estar sorprendido y reconoció no asimilar el interés generado.

    Sin embargo, para él el logro colectivo superó cualquier gloria personal: recordó que el premio al mejor del partido pertenecía a todos sus compañeros, pues el éxito fue fruto del trabajo en equipo y de los sacrificios compartidos.

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    Una noche que pasó a ser de todos

    El protagonista no fue solo Fozinha; toda la selección de Cabo Verde lo fue en esta noche histórica.

    Los jugadores defendieron con valentía, mostraron disciplina y sacrificio, y frenaron a una de las mejores delanteras del torneo. La afición también fue clave.

    Desde el primer minuto hasta el pitido final, corearon, animaron y ondearon banderas, convencidos de la sorpresa.

    Al final, Cabo Verde dejó de ser un equipo modesto y se convirtió en una historia que inspiró a millones.

    En un fútbol dominado por potencias, este equipo de pequeñas islas atlánticas recordó que los sueños dependen de la fe, no del tamaño ni de la población.

    En el centro de todo estaba Fozinha, el portero de cuarenta años, que lloraba bajo los focos de Atlanta tras demostrar que los sueños tardan, pero nunca mueren.

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