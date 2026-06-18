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La hermana de Cristiano Ronaldo afirma que a Portugal le «robó la victoria» tras el sorprendente empate en el Mundial contra la República Democrática del Congo
Elma Aveiro afirma que a Portugal le han robado la victoria
Los 25 toques de balón de Ronaldo contra la República Democrática del Congo fueron su peor marca en un partido completo de un gran torneo, y ya suma 10 encuentros consecutivos sin marcar entre Mundiales y Eurocopas. Pese a las críticas al delantero del Al-Nassr, su hermana Elma Aveiro lo defendió en Instagram, calificó el resultado de injusto para Portugal y recordó que quienes no están en el fútbol no entienden la presión del campo, según RMC.
Al compartir una foto del cinco veces ganador del Balón de Oro, añadió: «Los comienzos son difíciles, pero los finales son buenos. Vosotros estáis en el campo; hablar es fácil. Que te roben la victoria así no es fácil».
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Katia prefiere hablar de fracaso colectivo antes que de culpar a individuos.
Katia Aveiro usó sus redes para defender a su hermano y criticar el colapso táctico del equipo. Preguntó por qué el plantel perdió ritmo durante el empate, señalando la falta de cohesión entre los jugadores en vez de culpar solo a Ronaldo.
Según el medio portugués «Record», Katia publicó: «Como por arte de magia, se olvidaron de pasarse el balón, recuperarlo y contraatacar. El partido se desarrolló desde el centro del campo hasta la zaga. Qué extraño este Mundial. Pero adelante. Malos comienzos, grandes finales. Hasta el final».
Henry critica el posicionamiento «egoísta» de Ronaldo
A pesar del respaldo familiar, las leyendas del fútbol han sido poco indulgentes con el rendimiento de Ronaldo. El exjugador del Arsenal, Thierry Henry, criticó con dureza la influencia del futbolista de 41 años en la dinámica del equipo. En declaraciones a Fox Sports, Henry afirmó que la obsesión de Ronaldo por anotar entorpece el juego ofensivo de Portugal.
Henry fue mordaz: «Como está tan obsesionado con marcar, se interpone en el camino de Bruno Fernandes. Es el equipo el que tiene que marcar, no tú». Esta opinión tuvo eco en las redes, donde aficionados y comentaristas se preguntaban si el equipo de Roberto Martínez depende demasiado de un jugador que lleva diez partidos consecutivos en grandes torneos sin anotar.
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Una sequía goleadora que lleva cuatro años.
Tras el decepcionante empate, Portugal buscará recuperarse el 23 de junio ante Uzbekistán, antes de cerrar el Grupo K contra Colombia.
Para el exjugador del Manchester United y el Real Madrid, las cifras son desalentadoras: su último gol en una gran competición data del partido inaugural del Mundial 2022 contra Ghana. Desde entonces, el legendario ‘7’ no ha marcado ni en ese torneo ni en la Euro 2024.