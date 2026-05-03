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Mohamed Saeed

Traducido por

La grave lesión de Benjamin Sesko preocupa al Manchester United; Michael Carrick ofrece información actualizada tras ver al delantero abandonar cojeando el partido ganado al Liverpool

B. Sesko
M. Carrick
Manchester United
Liverpool
Premier League

El Manchester United teme por la lesión de Benjamin Sesko, quien marcó en la primera parte pero tuvo que salir en el descanso del partido ante el Liverpool. El choque que sufrió deja al técnico interino, Michael Carrick, con dudas para su próxima alineación.

  • Agravamiento de un problema ya existente

    Sesko vivió una tarde de altibajos: marcó su undécimo gol en la Premier League, pero tuvo que abandonar el partido por lesión. El defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté, lo empujó contra las vallas publicitarias del Old Trafford.

    El golpe agravó una lesión que ya arrastraba de los días previos al derbi del Noroeste.

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  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick desvela la gravedad de la lesión

    Ver a Sesko retirarse cojeando preocupa a la afición del United, pero Carrick no parecía muy alarmado.

    Tras el partido, Carrick explicó a Sky Sports: «Llevaba un tiempo con un pequeño problema en la espinilla y, cuando lo empujaron contra la valla, fue justo en el punto que le molestaba». La sustitución en el descanso fue por precaución, aunque aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja el jugador de 22 años.



  • Carrick mantiene la calma a pesar de la preocupación

    Antes de su lesión, Sesko protagonizó una jugada polémica al duplicar la ventaja del United. El balón pareció rebotar en sus dedos y entrar en la portería, lo que llevó al VAR a revisar si hubo mano. Tras una revisión de tres minutos, el gol se confirmó, frustrando al banquillo del Liverpool.

    La Premier League confirmó después que el gol subió al marcador porque el vídeo no mostró la certeza necesaria para anularlo. Ese golpe de suerte dejó al United con ventaja al descanso, aunque la salida de su goleador cambió el partido y obligó a Amad Diallo a reemplazarlo.


  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Plaza en la Liga de Campeones asegurada

    A pesar de la incertidumbre sobre la lesión de su estrella, el United celebró la victoria 3-2 que lo clasificó oficialmente para la próxima Liga de Campeones.

    Fue un resultado histórico para Carrick, quien ha estabilizado el barco tras un periodo de turbulencias en el club. Los goles de Sesko, Matheus Cunha y el tanto de la victoria en los últimos minutos de Kobbie Mainoo aseguraron que los tres puntos se quedaran en Manchester.

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