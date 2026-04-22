La gran promesa del FC Twente que ha llamado la atención del FC Barcelona y del Bayern de Múnich

Nijstad ingresó a la plantilla del Twente a los 17 años y debutó cuando el capitán Robin Pröpper sufrió una lesión en la cabeza a los ocho minutos del derbi contra el Heracles en octubre de 2025. Debido a la particular estructura de ambos clubes, había jugado en las categorías inferiores de los dos equipos.

Sin embargo, Nijstad ya se sentía de Twente y brilló en la victoria por 2-1, lo que le valió el premio a mejor del partido otorgado por la afición.

«Un día maravilloso», declaró al final. «Llevas años soñando con debutar y, de repente, te ves en el campo tras solo unos minutos. Fue increíble; al principio estaba muy nervioso, pero con el paso del partido me sentí cada vez más cómodo».

«He crecido con el FC Twente desde niño, así que salir hoy como suplente fue una alegría. El derbi es distinto a otros partidos, pero lo afrontas como uno más. Para mí no es tan importante como para algunos».