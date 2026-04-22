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Ruud Nijstad Twente NXGNGOAL
Rian Rosendaal

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La gran promesa del FC Twente que ha llamado la atención del FC Barcelona y del Bayern de Múnich

NXGN
R. Nijstad
FC Twente
Chelsea
Bayern Múnich
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Barcelona
FEATURES

Desde Ruud Krol, dos veces finalista del Mundial, hasta Ronald Koeman, Ruud Gullit y Virgil van Dijk, Países Bajos ha formado defensas que marcaron el fútbol. Ahora emerge un nuevo talento que atrae a los grandes clubes: Ruud Nijstad, joven defensa estrella del FC Twente.

Nijstad solo lleva una temporada como profesional, pero ya se ha hecho notar en el FC Twente y atraído la mirada de grandes clubes europeos.

FC Barcelona, Bayern de Múnich y Chelsea ya lo siguen. Desde su debut en octubre se ha consolidado como uno de los mejores defensas de los Tukkers y admite que aspira a lo más alto.

Voetbalzone te cuenta todos los detalles sobre este prometedor talento.

  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    El comienzo

    Nijstad nació el 17 de enero de 2008 en Almelo. Comenzó en el club amateur DETO y a los once años ingresó a la academia conjunta de Twente y Heracles Almelo. Poco antes de cumplir dieciséis, llamó la atención del AC Milan y la Juventus, por lo que viajó al norte de Italia para reunirse con representantes de ambos clubes. 

    Finalmente firmó con el Twente, el club de sus aficiones y que más confiaba en él. Ascendió rápido: con dieciséis años pasó al sub-19 y, al inicio de esta temporada, al sub-21. Poco después debutó con el primer equipo.

    • Anuncios
  • Ruud NijstadGetty

    Gran avance

    Nijstad ingresó a la plantilla del Twente a los 17 años y debutó cuando el capitán Robin Pröpper sufrió una lesión en la cabeza a los ocho minutos del derbi contra el Heracles en octubre de 2025. Debido a la particular estructura de ambos clubes, había jugado en las categorías inferiores de los dos equipos. 

    Sin embargo, Nijstad ya se sentía de Twente y brilló en la victoria por 2-1, lo que le valió el premio a mejor del partido otorgado por la afición.

    «Un día maravilloso», declaró al final. «Llevas años soñando con debutar y, de repente, te ves en el campo tras solo unos minutos. Fue increíble; al principio estaba muy nervioso, pero con el paso del partido me sentí cada vez más cómodo».

    «He crecido con el FC Twente desde niño, así que salir hoy como suplente fue una alegría. El derbi es distinto a otros partidos, pero lo afrontas como uno más. Para mí no es tan importante como para algunos».

  • Ruud NijstadGetty

    ¿Y ahora qué?

    Nijstad jugó tan bien bajo la presión del derbi que mantuvo la titularidad, incluso tras la recuperación de Pröpper. En su tercer partido, dio su primera asistencia en la derrota 3-2 ante el Ajax.

    Siguieron los partidos y terminó por desplazar a Pröpper del once, lo que disgustó al capitán. Ahora forma pareja fija con Stav Lemkin en el centro de la defensa y se compenetra bien con el lateral izquierdo Mats Rots.

    Su mejor partido llegó en abril, con la victoria 2-1 sobre el Ajax, y una semana después marcó su primer gol, de cabeza tras un córner, en el 2-1 al FC Volendam. En marzo debutó con la sub-19 de Holanda.

  • Ruud NijstadGetty

    Puntos fuertes

    Nijstad destaca por su habilidad con el balón: pase preciso, visión de juego, confianza y 1,90 m de estatura. Es el defensa moderno: lateral izquierdo invertido que sube al medio para apoyar el ataque.

    Él mismo resume su estilo: «Buen manejo del balón, fuerza física, buena visión de juego y pase». Además, su 1,90 m de estatura le da margen para seguir creciendo.

  • Ruud Nijstad Getty

    Aspectos a mejorar

    Pese a su altura de 1,90 m y su posición, Nijstad admite: «Aún debo mejorar en defensa dentro del área y con mi pierna derecha». En el partido contra el Ajax lo sufrió ante Wout Weghorst en los duelos aéreos.

  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    ¿El nuevo Frank de Boer?

    A Nijstad se le suele comparar con el legendario defensa holandés Frank de Boer, también un central zurdo que debutó en la Eredivisie a los dieciocho años. Ambos destacan por su capacidad para llevar el balón desde atrás y por su fuerza física.

    Nathan Aké, del Manchester City, central zurdo reconvertido en lateral izquierdo por Pep Guardiola, también viene a la mente al ver a Nijstad por primera vez.

  • Ruud NijstadGetty

    El futuro

    A cuatro jornadas del final de la Eredivisie, Nijstad se centra en ayudar al Twente a lograr el segundo puesto y la Liga de Campeones, o al menos un lugar en la Liga Europa. Sin embargo, ya piensa en su futuro. Su contrato con el Twente vence en 2027, así que el club puede venderlo este verano por unos ocho millones de euros o arriesgarse a perderlo gratis el año próximo.

    En una reciente entrevista con ESPN lo dejó claro: «O renuevo o me voy. Ya sé lo que haré, pero hoy soy jugador del FC Twente. Puedo desconectar y dejar todo en manos de mi familia y representante. Me concentro en el fútbol. Soy sensato y mantengo la calma. Todo va más rápido de lo esperado, pero estoy contento con mis minutos y quiero seguir así».

    El entrenador John van den Brom está convencido de que está destinado a llegar a lo más alto. «Las cosas buenas llegan rápido. Ruud ha evolucionado mucho; es un chico estupendo con un talento enorme y mucho potencial. Para mí, está entre los cinco jugadores más talentosos que he entrenado».